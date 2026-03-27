Capula, Michoacán, es una colorida localidad de Morelia conocida por su tradición artesanal, la alfarería punteada o “capulineado”, arte que distingue al pueblo con un punteado decorativo en tazas, platos, cazuelas, jarrones y macetas.

Misael Arroyo Neri, un joven originario de este lugar, sigue los pasos de su padre Uriel Arroyo de la Cruz, quien es artesano alfarero desde su adolescencia. El entorno del pueblo y la vida cotidiana familiar dieron lugar para que Misael creciera entre artesanías hechas principalmente de barro, una mezcla natural y moldeable de tierra, especialmente arcilla.

Misael ha aprendido de su padre Uriel la técnica para crear diversas piezas. Foto: Luis Camacho / EL UNIVERSAL

Don Uriel mostró a EL UNIVERSAL un par de fotografías de los primeros hornos que hubo en el pueblo. Foto: Luis Camacho / EL UNIVERSAL

Las artesanías son hechas principalmente de arcilla y agua que al secarse o cocerse en un horno se endurece. Foto: Luis Camacho / EL UNIVERSAL

Uriel Arroyo de la Cruz es artesano alfarero desde su adolescencia. Foto: Luis Camacho / EL UNIVERSAL