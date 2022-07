Proponen Morena y PT que recursos incautados se usen para equipar a policías

Diputados y senadores de Morena y Partido del Trabajo, propondrán una reforma para que los recursos decomisados a la delincuencia organizada se utilicen para equipar y capacitar a las policías estatales y municipales

En el encuentro al que acudieron legisladores de ambas bancadas, los congresistas reconocieron el trabajo de la Secretaria de Seguridad, "cuyo mérito se refleja de manera significativa en la disminución en la comisión de gran cantidad de ilícitos, en particular en homicidios. El lema abrazos no balazos, no significa estar cruzados de brazos, se está cumpliendo”.

Entre los diputados estuvieron Ignacio Mier Velasco, Aleida Alavez Ruiz, Karla Yiritzi Almazán, Marco Rosendo Medina Juan Ramiro Robledo y Yeidkol Polensky de Morena, además de Reginaldo Sandoval, del Partido del Trabajo, así como los senadores Mónica Fernández Balboa, Lucy Meza Guzmán y Lilia Margarita Valdez, quienes resaltaron el éxito de la estrategia nacional de seguridad, en particular en las redes de prevención del delito que ataca las causas y no sólo la violencia.