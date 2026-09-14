Nación | 14-09-26 | 00:27 |

El senador Gabriel Elizondo Pérez, del PRI, presentó una iniciativa para elevar a rango constitucional la creación de un Fondo Federal Permanente para fortalecer las instituciones de seguridad pública estatales y municipales, que contaría con recursos etiquetados para profesionalización, certificación, dignificación laboral, equipamiento, infraestructura, tecnología, investigación policial y prevención del delito.

Señaló que las policías locales constituyen el primer contacto de la ciudadanía, con las instituciones de seguridad y requieren capacidades suficientes para responder ante la delincuencia, por lo que planteó recuperar las fortalezas del extinto Fortaseg, que en 2020 contó con 4 mil millones de pesos para fortalecer a las policías locales.

Explicó que los mecanismos actuales —FASP, FOFISP y Fortamun— representan recursos importantes. Sin embargo, ninguno reproduce de manera integral un subsidio directo, focalizado, etiquetado y evaluable para los municipios.

El legislador coahuilense propuso que el nuevo fondo considere criterios como población, incidencia delictiva, estado de fuerza, capacidades institucionales, condiciones territoriales y rezago en seguridad pública.

También sugirió mecanismos estrictos de transparencia, fiscalización y evaluación.

Argumentó que fortalecer a las policías locales representa una condición indispensable para recuperar la capacidad de respuesta del Estado y garantizar a las familias mexicanas seguridad, tranquilidad y protección efectiva.

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El senador, suplente de Miguel Riquelme, destacó que la debilidad de las policías locales ocurre en un contexto de alta incidencia delictiva.

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