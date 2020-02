Propone Partido Verde pena de muerte ante delito

Diputados del Partido Verde y de Morena en San Lázaro presentaron una iniciativa de reforma constitucional para castigar con la pena de muerte los delitos de violación, feminicidio y homicidio doloso cuando las víctimas sean menores de edad.

Los politólogos José Antonio Crespo y Alberto Aziz Nassif consideraron que la propuesta es oportunista, como todo lo que hace el Verde; sin embargo, no ven probable su aprobación, pues dentro de Morena habrá división. Además, dijeron que habría muchos inocentes condenados debido al deficiente sistema de justicia penal.

El coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Mario Delgado, adelantó que él no comparte la propuesta del Verde, pero dejó en libertad a sus legisladores de presentar este proyecto y atajó que esta reforma no forma parte de la agenda de Morena.

La reforma fue enlistada en la Gaceta Parlamentaria y fue presentada por el coordinador del Verde Ecologista de México, Arturo Escobar, y respaldada por la totalidad de su bancada (13 diputados) y otros cinco legisladores de Morena, que al inicio de la Legislatura llegaron por el partido del tucán, así como los independientes Mauricio Toledo y Héctor Serrano.

En esta primera iniciativa se busca modificar los artículos 18, 22 y 29, y se adiciona el 94 para eliminar de la Constitución la pena de muerte y, en una siguiente serie de iniciativas, se presentarán las leyes secundarias para que se castigue con la pena capital la violación-asesinato de la víctima cuando sea menor de edad. Se prevé castigar con la pena capital el feminicidio y el homicidio doloso de niños.

“Queda claro que agravar las sanciones penales o incluso imponer cadena perpetua para ciertos delitos no ha resultado una solución efectiva para inhibir crímenes de extrema crueldad.

“Es deber y obligación del Estado enfrentar a los criminales más desalmados con la severidad que se merecen, y creemos que la pena de muerte representa un castigo que podría ayudar a reducir la magnitud y la frecuencia de crímenes como los que aquí hemos referenciado”, detalla la iniciativa.

Arturo Escobar dijo que el Estado no está cumpliendo con su obligación de garantizar seguridad y protección a la población, en particular a los niños, quienes quedan expuestos a sanguinarios criminales y la violencia que se aplica contra ellos genera gran dolor a sus familias e indignación en la sociedad, como sucedió con Fátima.

El politólogo de El Colegio de México, José Antonio Crespo, se manifestó en contra de la pena de muerte en México, además de que dijo temer que con un sistema judicial tan malo, muchos inocentes podrían ser condenados y “que siempre no eran, pero ya pasó a mejor vida”.

“Todo lo que hace el Verde es oportunista, lo puedo decir, ya había presentado pena de muerte en tiempos de campaña, tuvo muchos votos porque mucha gente sí está enojada (...) Normalmente la izquierda progresista del mundo ha estado en contra de esa pena, pero me temo que Morena no es tan progresista y tiene un altísimo conservadurismo”, dijo Crespo.

Su colega Aziz Nassif coincidió en que este proyecto no va a tener mucho futuro en el Congreso ni en las entidades, y en Morena generará división: “Ningún Partido Verde en ninguna parte del mundo impulsa causas de pena de muerte”. Aseveró que se sabe que ese tipo de penas no resuelve el problema, “ahí no está la salida”.