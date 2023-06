La senadora del PRI y aspirante a la candidatura presidencial de la alianza opositora Claudia Ruiz Massieu, se pronunció por la aplicación de un método híbrido lo más abierto posible, con reglas claras y piso parejo para la definición de quien encabezará a la coalición en las elecciones presidenciales de 2024.

En entrevista con EL UNIVERSAL, la legisladora propone combinar mediciones cuantitativas y cualitativas con un ejercicio de participación directa de la ciudadanía a través de elecciones primarias.

“Yo sí creo que un ejercicio de primarias con participación y votación directa de la ciudadanía, ya sea utilizando métodos electrónicos o combinados con urnas físicas, es lo que lo que debemos buscar para entusiasmar e involucrar a una ciudadanía que ve lejanos a los partidos, que no se identifica con militancias e ideologías partidistas, pero que quiere ver una alternativa”, expresa.

Lee también Busca Va por México acuerdo para definir a su candidato

Sostiene que los partidos de la alianza tienen la gran oportunidad de presentar un método que sea simple, sencillo, pero que también incluyente y que le devuelva a la ciudadanía la esperanza de que la alternancia es posible en 2024.

“Estamos a tiempo de definir un método que nos permita recorrer el país para que quienes hemos manifestado nuestro interés de competir en estos meses, de aquí a agosto, tengamos visibilidad ante el electorado.

“Tenemos la oportunidad de iniciar el proceso legal con un ejercicio a partir de septiembre ya de contraste, un ejercicio de foros, de debates, donde escuchamos a la ciudadanía, pero también le demos la oportunidad de conocernos más, de poder identificar quiénes somos cada uno, cuál es nuestra trayectoria, que proponemos, qué confianza le despertamos de involucrarlos en un proceso que le sume fortaleza a una coalición muy amplia, muy plural, pluripartidista”, subraya.

Lee también Ven grave violación de corcholatas a la ley

Claudia Ruiz Massieu se declara en contra de la propuesta de que cada uno de los partidos de la alianza presente a dos candidatos para que de ahí salga el candidato o candidata, porque eso sería discriminatorio y excluyente.

“No me parece que la militancia deba ser un tema como para decir ‘dos de cada partido’, creo que estamos justamente planteando, o yo cuando menos, una coalición pluripartidista, pero muy ciudadana. No creo que deba haber un ejercicio de depuración previa a partir de militancias partidistas, creo que todos debemos participar, porque lo que queremos encabezar -cuando menos yo- es una coalición ciudadana y de muchos partidos, no nada más del PRI, entonces yo no creo que ese sea un método que pueda entusiasmar a la ciudadanía”, enfatiza.

Detalla que las elecciones primarias pueden ser organizadas por los partidos políticos de la alianza. con intervención del INE, e incluir un órgano de observación y de arbitraje ciudadano.

Lee también Morena 2024: Así fue el segundo día de gira de las corcholatas por el país

“Creo que todo lo que se ha planteado se puede combinar en ejercicios sencillos, atractivos para la ciudadanía, pero lo más atractivo para la ciudadanía me parece que es la posibilidad de participar directamente votando por los perfiles, conociendo los perfiles en un ejercicio de debates y de foros con mucha interacción ciudadana”, precisa.

La legisladora guerrerense advierte que si la alianza hace un proceso cerrado en donde las cúpulas partidistas definan la candidatura presidencial, en donde la ciudadanía no esté involucrada, “no tendremos su respaldo para ser competitivos y dejaremos pasar una gran oportunidad para cambiar el rumbo del país”.















Suscríbete aquí Suscríbete aquí para recibir directo en tu correo nuestras newsletters sobre noticias del día, opinión y muchas opciones más.

















maot