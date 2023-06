La oposición en la Comisión Permanente negó que haya demora en el método para definir la candidatura presidencial de la alianza Va por México y denunció que la contienda interna en Morena es una “cortina de humo” para distraer a la opinión pública de los grandes problemas nacionales.

La senadora Beatriz Paredes Rangel recordó que la autoridad electoral tendrá que precisar si los mecanismos que están adoptando las “corcholatas” son violatorios legislación electoral vigente.

“Yo creo que de manera intencionada se está distrayendo a la opinión pública. Los problemas verdaderos están afectando a la sociedad mexicana. (…) Hay muchos problemas reales y me parece que la temática electoral ha resultado un distractor muy útil para que el gobierno no cumpla con sus responsabilidades”, enfatizó.

La expresidenta del PRI afirmó que a su tiempo, Va por México tendrá gallo o gallina, según sea el caso, y reiteró su intención de participar en este proceso de elección, porque “no tengo cola que me pisen”.

El coordinador del PAN en el Senado, Julen Rementería, afirmó que Morena se ha distinguido por violar la ley. “Ellos están violando la ley, rompiendo los acuerdos que la ley establece”.

“Obviamente no vamos tarde, porque vamos cuidando bien el proceso, para no violentar, precisamente, la norma. Yo escuché por ahí un argumento que me pareció muy ejemplificado, es como si de repente vamos a apuntarnos a correr un maratón y alguien, o sea yo, digo, voy a empezar a correrlo una hora antes. No se puede, es ilegal, me van a descalificar. Pues aquí pasa lo mismo”, apuntó.

Con información de Enrique Gómez

Suscríbete aquí para recibir directo en tu correo nuestras newsletters sobre noticias del día, opinión y muchas opciones más.

rmlgv