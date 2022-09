El pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación realiza el debate sobre las acciones de inconstitucionalidad promovidas en contra de la prisión preventiva oficiosa.

12:24- “La prisión preventiva oficiosa vulnera los derechos humanos en muchas dimensiones y se convierte en una pena anticipada”: ministro Luis María Aguilar.

12:20- Se propone que la prisión preventiva debe dictarse cuando esté debidamente justificada, dice el ministro Luis María Aguilar. La regla debe ser el respeto a la libertad de las personas y la presunción de inocencia, agrega. Sólo se analiza la prisión preventiva en su forma de imposición oficiosa o automática en relación con la bases y principios de un Estado constitucional de derechos, de esta forma en el proyecto no se estudia si la prisión preventiva es o no válida o necesaria, pues ese tema no forma parte de la constitucionalidad, señala.

12:16- En el proyecto únicamente se valora la validez de la prisión preventiva oficiosa, puntualiza el ministro Luis María Aguilar. Insiste en que la existencia de la figura de la prisión preventiva seguirá, pero de forma justificada y motivada.

"No se propone en este caso que la prisión preventiva desaparezca, sino conforme señala el propio artículo dicha medida cautelar se dicte por el juez correspondiente, siempre y cuando el Ministerio Público la justifique. La prisión preventiva debe aplicar únicamente cuando esté motivada, sustentada".

12:15- El ministro Luis María Aguilar señala que en el análisis se distingue entre dos modalidades: prisión preventiva justificada y prisión preventiva oficiosa.

12:10- El ministro Luis María Aguilar expone su proyecto.

12:09- El ministro presidente, Arturo Zaldívar, pide entrar al estudio de los apartados restantes; la inconstitucionalidad de la prisión preventiva oficiosa.

12:07- Inicia sesión en la Corte para discutir figura de prisión preventiva oficiosa.

El ministro Luis María Aguilar Morales presentó un proyecto de sentencia en el que propondrá al pleno del Máximo Tribunal del país declarar inconstitucional la prisión preventiva oficiosa, regulada en el artículo 167 del Código Nacional de Procedimientos Penales.

De ser aprobada su propuesta jurídica, derivada de las acciones de inconstitucionalidad que presentaron la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y un grupo de senadores en 2019 contra dicha medida, con mayoría de ocho votos, la polémica medida cautelar dejaría de aplicarse en el país.



Se plantea invalidar los artículos 167, párrafo séptimo, del Código Nacional de Procedimientos Penales; el 5, fracción XIII, de la Ley de Seguridad Nacional, así como 2, párrafo primero, fracciones VIII, VIII Bis y VIII Ter, de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, y deja a los operadores jurídicos (jueces, magistrados) competentes decidir y resolver qué caso amerita la medida cautelar de privación de la libertad en un procesado.

En el proyecto, de 191 páginas, el ministro establece que la prisión preventiva es una medida desproporcionada que contraviene los principios constitucionales que rigen la presunción de inocencia y el de proporcionalidad.

Para Aguilar Morales, la prisión preventiva es la medida más severa que se puede aplicar a una persona acusada de un delito, por lo cual, señala, su aplicación debe tener carácter excepcional, limitado por el principio de legalidad, la presunción de inocencia, la necesidad y la proporcionalidad, de acuerdo con lo que es estrictamente necesario en una sociedad democrática.

ed