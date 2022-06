PRI y MC, en contra de que oposición no legisle

En reunión de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) del Senado de la República, los coordinadores del PRI, Miguel Ángel Osorio Chong, y de Movimiento Ciudadano, Clemente Castañeda, se pronunciaron en contra del acuerdo suscrito por el bloque de Va por México, para declarar una “moratoria constitucional”, con el fin de no aprobar ninguna reforma constitucional en lo que resta de la 65 Legislatura.

Ante Ricardo Monreal Ávila, presidente de la Jucopo, Osorio Chong expresó su desacuerdo con la decisión adoptada por los partidos de oposición, entre ellos el suyo, para no legislar cambios constitucionales en los próximos dos años.

“Nos pagan, nos eligieron los ciudadanos para venir aquí a legislar. Legislar quiere decir: aprobar, pero también rechazar lo que no le sirve al país”, sostuvo el exsecretario de Gobernación.

El también exgobernador de Hidalgo negó que su grupo parlamentario vaya a ser mal visto o considerado en rebeldía por no acatar la decisión de la alianza Va por México.

“Creo que nos va a dar la razón la ciudadanía, que es a la que nos debemos. No nos han señalado nunca venir aquí a legislar, a cobrar un salario, para no, ni siquiera discutir, analizar alguna ley”, dijo.

La senadora Claudia Ruiz Massieu respaldó a su coordinador de bancada y se pronunció en contra de la moratoria constitucional que suscribió la coalición Va por México, porque “el trabajo legislativo no se puede cancelar a priori ni a rajatabla”.

Por su parte, el coordinador de Movimiento Ciudadano en el Senado, Clemente Castañeda, informó en su cuenta de Twitter que ante la Jucopo fijó la postura clara de su bancada en este tema.

“En la Jucopo fijé postura sobre la moratoria constitucional y el error que significaría cancelar el diálogo, así como la urgencia de que la Mesa Directiva atienda la sentencia del TEPJF para incluir a la @BancadaNaranjaD en la Comisión Permanente”, escribió.

En la conferencia mañanera, el presidente Andrés Manuel López Obrador señaló que con esta decisión sólo perjudican al pueblo, y ante su amago, llamó a que ya no vayan a legislar, pero que no cobren y pidan licencia.

Recordó que como Jefe del Ejecutivo federal tiene la facultad de presentar iniciativas de reformas constitucionales: “Ahora que los diputados dicen, los legisladores o los dirigentes del bloque conservador, que va a haber una huelga, una moratoria, que no me van a aprobar ninguna iniciativa de reforma constitucional, imagínense qué legisladores, ¿a quién perjudican?, al pueblo. “Entonces, que ya no vayan si no van a legislar [...] nada más que no cobren, que pidan licencia”.