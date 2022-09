PRI se aferra y mantiene iniciativa sobre el Ejército

Minutos después de que las dirigencias del PAN y el PRD anunciaron la suspensión temporal de la alianza con el PRI debido a la iniciativa priista para prorrogar la presencia de las Fuerzas Armadas en las calles, el presidente del tricolor, Alejandro Moreno Cárdenas, descartó que la coalición esté en riesgo.

En conferencia, el líder del tricolor negó haber pactado con el gobierno apoyarlo con esta iniciativa a cambio de cancelar el proceso de desafuero en su contra y que lo dejen de perseguir.

Acompañado de integrantes del Comité Ejecutivo Nacional, entre ellos la secretaria general Carolina Viggiano, y de parte de su bancada en la Cámara de Diputados, encabezada por Rubén Moreira, señaló que su partido presentó la propuesta para aplazar cuatro años más el retorno de los militares a sus cuarteles pensando en el bien del país y de la sociedad, y no en intereses personales o partidistas.

Negó que los priistas le estén entregando un cheque en blanco o le hagan el trabajo al gobierno y justificó la iniciativa priista que extiende hasta 2028 la presencia del Ejército y la Marina en labores de seguridad pública, porque “la Guardia Nacional necesita el acompañamiento y coadyuvancia” de ambas instituciones.

“No podemos saltar al vacío, no podemos dar pasos en falso, no le podemos regatear al pueblo de México la seguridad que les aporta la presencia del Ejército en sus ciudades, en sus comunidades y en todos los rincones de este país”, aseguró.

Moreno Cárdenas sostuvo que el PRI no rompe la moratoria constitucional, pues “lo que proponemos es cambiar una palabra del artículo transitorio” y no una reforma constitucional.

Dijo que el partido tricolor está comprometido con la coalición, pero hay puntos de divergencia que son normales, dado que “no podemos estar de acuerdo en todo”. Señaló que espera tener comunicación en las próximas horas con Marko Cortés y el perredista Jesús Zambrano para aclarar dudas, porque “está claro que no podemos ser competitivos si no vamos en coalición”.

El presidente del PRI contradijo a sus aliados del PAN y el PRD, pues dijo que sí les informó que se presentaría la iniciativa.

“Aquí no hay sorpresas. Yo platiqué, me reuní con los presidentes nacionales del PAN, PRD, con los coordinadores parlamentarios del PAN, PRI, PRD. No tocamos el tema a profundidad y a fondo, pero es un tema que se tocó, porque era un tema que ya traíamos, no es un tema que nació de viernes para amanecer sábado”, expresó.

“Siempre he tenido comunicación con los dirigentes del PAN y del PRD; tenemos un proyecto conjunto, pero eso no quiere decir que coincidamos en todo. Esto es por México y la gente; las ideologías y las posiciones políticas tienen que pasar a segundo plano, para construir siempre a favor de las familias mexicanas”, remarcó.

Alejandro Moreno manifestó que hay que defender “con todo” a la alianza opositora, por lo que hizo un llamado a panistas y perredistas a que comprendan que la decisión de prorrogar la presencia del Ejército en las calles “es a favor del pueblo de México”.

Les advirtió que romper la coalición por esta causa “es no darle importancia a lo que hemos avanzado” y los convocó a que se sumen a la iniciativa priista, pues “ante una situación extraordinaria, debemos tomar una decisión que priorice la paz en México; tomemos decisiones por la gente y no por ganancia electoral”.

Alejandro Moreno dijo que quienes lo acusan de haber pactado con el gobierno no saben leer los acontecimientos.

Afirmó que tiene la conciencia tranquila y rechazó que haya faltado a su palabra de no respaldar la militarización del país, ya que lo que el PRI propone con esta iniciativa “no es la militarización”.