La dirigencia nacional del PRI insistió en la urgencia de crear una Comisión Especial del Senado de la República que investigue a fondo el caso del rancho Izaguirre, y garantice justicia sin sesgos partidistas.

El partido tricolor se refirió al reconocimiento que hizo el gobierno federal de que en ese predio de Teuchitlán, Jalisco, el crimen organizado asesinó a personas que se resistieron a recibir adiestramiento, tras ser reclutados mediante engaños o por la fuerza.

El PRI calificó como “inaceptable” que durante días los voceros del oficialismo, incluido el presidente del Senado, Gerardo Fernández Noroña, se dedicaran a negar esta tragedia y a descalificar a las madres buscadoras, acusándolas de un montaje.

Lee también Juez vincula a proceso a “El Lastra”, relacionado al caso Teuchitlán; permanece en prisión preventiva oficiosa

“Ahora sí, quiera o no Morena, esté o no de acuerdo el oficialismo, el grupo parlamentario del PRI en el Senado demandará este martes en el Pleno una comisión especial que dé seguimiento puntual a la investigación sobre el centro de adiestramiento y exterminio localizado en Teuchitlán, Jalisco, así como a más de 60 campos de exterminio reportados en todo el país”, advirtió el coordinador parlamentario en el Senado, Manuel Añorve Baños.

Coincidió con el dirigente nacional del partido, Alejandro Moreno Cárdenas, quien exigió la inmediata formalización de dicha comisión para que investigue a fondo el caso del narco rancho Izaguirre.

Lamentó que el oficialismo prefiera evadir su responsabilidad cuando la realidad los está alcanzando, “y esta vez no podrán negarse al debate”.

Lee también CCH Vallejo queda en manos de autoridades tras toma de instalaciones por encapuchados; actividades académicas se mantienen

Criticó la indolencia de Movimiento Ciudadano, al no dar la cara ante los lamentables hechos, “en un intento de encubrir al exgobernador de la entidad, Enrique Alfaro, a quien se debe aplicar todo el peso de la ley en caso de demostrarse su responsabilidad en los hechos”.

Añorve reiteró que las y los priistas alzarán la voz. “Nos podrán apagar el sonido, pero nunca la voz”, afirmó.

“¿A qué le teme Morena? ¿Por qué huyen cuando se habla de Teuchitlán, de desapariciones, de madres buscadoras y fosas clandestinas?”, cuestionó.

Lee también PAN acusa contradicciones entre Secretaría de Seguridad y FGR en caso Teuchitlán; señala al gobierno por “verdad alterna”

Reafirmó su compromiso con la verdad, la justicia y con quienes han sido silenciados y pidió definirse: estar del lado de las víctimas o de quienes permitieron la tragedia; del lado de la justicia o de la impunidad; de la verdad o de los cómplices con corbata. Enfatizó que no hay medias tintas y que es ahora o nunca para actuar con determinación y frenar la atrocidad que vive el país. “Este es el momento de poner un alto”, declaró.

Dijo que “las madres buscadoras no están solas. Los olvidados de este país no están solos. Los senadores de mi bancada y un servidor estamos aquí, del lado de la justicia, del lado de la verdad. Y aunque intenten callarnos, no lo lograrán. Vamos a seguir defendiendo a México, desde el Senado y donde sea necesario”.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

em/rmlgv