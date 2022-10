Presidentes municipales piden a diputados recuperar Fonden y Fortaseg

Presidentes municipales de la Asociación de Ciudades Capitales de México se reunieron con los diputados de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), de la Cámara de Diputados, para solicitarles recuperar los fondos para atender las necesidades de los municipios, como los desaparecidos Programa de Fortalecimiento para la Seguridad (Fortaseg) y el Fondo de Desastres Naturales (Fonden).

Además, una agenda anual de trabajo con el Congreso, con la finalidad de fortalecer a los más de 2 mil 400 municipios del país, refirió en conferencia de prensa, Renán Alberto Barrera Concha, alcalde de Mérida.

Explicó que son presidentes municipales emanados de diversos partidos políticos, y están de acuerdo en replantear aquellos programas cuyas reglas de operación no garantizaban la transparencia de la aplicación de los recursos, pero no en que desaparezcan.

“Creo que sí hay casos en donde hubo desvío de recursos, donde hubo corrupción, en donde no se aplicó, en donde no llegó a las personas que lo requerían, hay que analizar esos casos, y poner candados para que no se repitan, pero creemos que los fondos son necesarios”, detalló Barrera Concha.



Explicó que no se habló de “cantidades” con los diputados de la Jucopo, sino de fórmulas y de fondos. Y señaló que la desaparición del Programa de Fortalecimiento para la Seguridad (Fortaseg) dejó en una indefensión a muchos municipios, y abundó en que no se puede aplicar la misma fórmula en todos.

En cuanto a la seguridad y la intervención de la Guardia Nacional en los municipios, señaló que se deben aplicar estrategias híbridas en lagunas zonas del país. “Yo creo que ninguna decisión extrema, ayuda, ni desaparición total de fuerzas policiacas locales, ni tampoco la llegada total de fuerzas federales, sustituyendo”, comentó.

Y dijo que se deben fortalecer a las policías locales, “porque lo que no se vale es quitarle recursos, debilitarlas, y en cinco años vengamos a decir que no funcionan, pues evidentemente si no hay recursos, difícilmente funcionarán. Cómo poder hacer frente a esa facultad que los presidentes y las presidentas municipales tenemos, por Constitución, si no tenemos las herramientas o no existen recursos etiquetados para el tema del combate, de la prevención”, refirió.

En representación de la Asociación de Ciudades Capitales de México, acudieron los presidentes municipales: Margarita Moreno, de Colima; José Luis Urióstegui, de Cuernavaca; Marco Bonilla, de Chihuahua; Francisco Aztiazarán, de Hermosillo; Eduardo Rivera, de Puebla; Luis Bernardo Nava, de Querétaro; y Pablo Lemus, de Guadalajara. Posteriormente, se reunieron con la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública para plantearles el proyecto.

