Presidente de San Lázaro cuestiona injerencia del TEPJF en asuntos parlamentarios

El presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Gutiérrez Luna, cuestionó la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), por la que se rechazó la controversia constitucional que él promovió en contra de la sentencia del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), que obliga al Congreso de la Unión a otorgar a Movimiento Ciudadano (MC) un lugar en la Comisión Permanente.

En breve entrevista para EL UNIVERSAL, el morenista explicó que la controversia no fue admitida bajo el argumento de que se debió haber impugnado la sentencia original que el TEPJF emitió en enero de este año y no la sentencia incidental que se emitió en el mes de junio sobre el mismo tema.



"Lo que no tomaron en consideración es que después de la sentencia de enero, se modificó la ley, y la sentencia incidental, que es posterior, contiene elementos que son novedosos en respecto a la sentencia original de enero", expuso.

Gutiérrez Luna rechazó que el resolutivo de la SCJN represente una derrota para Morena, y adelantó que el tema quedará resuelto mañana miércoles al interior de la Junta de Coordinación Política (Jucopo).

"Pues quedamos igual, porque el hecho de que no la haya admitido la Corte (la controversia constitucional) no significa que le haya dado la razón al Tribunal, sino simplemente no lo admitió. Entonces seguimos en la tesitura de si la Cámara de Diputados va a aceptar o no que el Tribunal Electoral se inmiscuya en asuntos parlamentarios, y eso lo decidirá la Jucopo el miércoles", concluyó.

