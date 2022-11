Presentan reforma para frenar turismo sexual infantil

En el Senado de la República se presentó una iniciativa que busca erradicar o frenar el turismo sexual infantil en México por medio de protocolos de protección a menores en los hoteles, tiempos compartidos, bungalow y otros sitios de hospedaje vía aplicaciones digitales en zonas turísticas del país.

Durante la sesión ordinaria, la senadora por Morena, Cecilia Sánchez, destacó que la reforma a la Ley General de Turismo tiene por objeto garantizar la seguridad física y la protección de menores de edad en los establecimientos de hospedaje.

Para ello propone facultar a la Secretaría de Turismo para coadyuvar con las procuradurías de protección de niñas, niños y adolescentes, en el diseño e implementación de protocolos para garantizar la seguridad física y la protección de menores de edad en los establecimientos de hospedaje.

Se establece para ello, Sectur analizará con la Secretaría de Seguridad Pública, en los casos en que se determine que sea necesaria la protección de la integridad física de turistas y coadyuvará con las procuradurías de protección de Niñas, Niños y Adolescentes, en el diseño e implementación de protocolos para garantizar la seguridad física y la protección de menores de edad en los establecimientos de hospedaje.

“En el caso específico de los menores que acompañan a los adultos en calidad de turistas, existen evidencias de que en muchos casos son abusados sexualmente en instalaciones de hospedaje, como departamentos, casas, bungalows y otros, contratados todos estos establecimientos de hospedaje por corto plazo, instalaciones en las que, además, se cometen todo tipo de delitos como trata de blancas, prostitución temporal, pornografía, narcotráfico y cualquier otro que sea considerado como tal”.

“Algunos de nuestros principales centros turísticos de playa, como Cancún, Acapulco y Puerto Vallarta, son reconocidos, al margen de sus bellezas naturales y vida nocturna, como destinos de explotación y abuso sexual de menores en donde, a decir de diversos empresarios hoteleros, muchas de estas conductas son cometidas en instalaciones de hospedaje privadas”, alertó.

La senadora, expuso que la End Child Prostitution, Child Pornograhy and Trafficking of Children for Sexual Purposes (ECPAT), que el abuso y turismo sexual es una realidad en ciudades del estado de Quintana Roo, como Playa del Carmen, Cancún y Chetumal.

“Así, ejecutivos hoteleros de estos lugares señalan la existencia de protocolos para la detección de casos de explotación sexual infantil y su reporte a las autoridades; sin embargo, también hacen saber que las “…plataformas digitales como AirbnbI son un nuevo sector fuera de la regulación gubernamental, que permite la ejecución de este tipo de delitos contra la niñez, por no existir mecanismos que regulen la seguridad de los visitantes y protección civil”, indicó.

México ha sido relacionado por años con la explotación y abuso sexual de menores, por lo que se requiere generar ambientes propicios para un turismo ajeno al sexual con lo que se nos ha relacionado.

Con información de Víctor Gamboa



