Presentan “manual de clase media” para derrotar a AMLO en 2024

El presidente Andrés Manuel López Obrador no es invencible en 2024 y bajo esa premisa autores y activistas presentaron el libro "La rebelión de la clase medía", que señalaron es un manual para derrotar al oficialismo, detectar liderazgos sociales y poner un dique al populismo y autoritarismo.

Los autores, Guillermo Velasco y Rodrigo Solá, expusieron que México se encuentra en una deriva autoritaria muy preocupante cuyo principal responsable es López Obrador que busca a toda costa la permanencia en el poder de su proyecto político.

Gustavo de Hoyos, fundador y activista de Sí por México, expuso que Morena no es invencible cuando participan los ciudadanos, “por lo que debemos recuperar los esfuerzos, la semilla que quedó sembrada en el 2021”.

De Hoyos dijo que es necesario la participación de la ciudadanía en las candidaturas y no solo apoyar a las que vienen de la clase política.



Lamentó que en 2021 sé cumplió la expectativa: "No vamos a apoyar a los partidos políticos si no toman en cuenta a liderazgos de la sociedad civil. No más cheques en blanco a los partidos".

"Tenemos que mantener la defensa cotidiana de las instituciones democráticas. Evitar una involución no de años sino de toda una generación", apuntó.

Guillermo Velasco expuso por su lado que el momento que vive México exige una rebelión: "No son tiempos de paz, pero sí de esperanza".

En el evento, en un hotel de Reforma de la Ciudad de México, exhortó a los ciudadanos dejar las pláticas de café, los memes y entrar en acción.

Destacó que la sola acción de los partidos políticos no es suficiente para la viabilidad de un proyecto de alternancia por lo que se requiere la participación política desde el ámbito de la sociedad civil.

Rodrigo Solá indicó que los partidos deben abrirse a las candidaturas de ciudadanos en 2024 porque urge darle aire fresco a la política.

Leonardo García, presidente de Rescate México, comentó que se trata de un manual del activista para salvar al país en el 2024 y recuperar el futuro de México.

Criticó que los partidos de oposición no hayan cumplido con las organizaciones de la sociedad civil en el tema de las candidaturas en 2021. "Nos mandaron al cesto de la basura y no vamos a permitir que eso suceda en 2024", acusó.

A la presentación del libro asistieron, entre otros, el exrector de la UNAM, José Narro Robles; el diputado panista Juan Carlos Romero Hicks y la senadora de Acción Nacimiento, Xóchitl Gálvez.



