Presenta AMLO declaración de bienes

Andrés Manuel López Obrador presentó su declaración patrimonial y de conflicto de intereses anual en donde destaca que en 2019 tuvo un ingreso neto por su cargo como Presidente de la República por un millón 567 mil 640 pesos y, como había adelantado, señaló que no es propietario de ningún inmueble o vehículo.

En la plataforma DeclaraNet, operada por la Secretaría de la Función Pública (SFP), el Mandatario federal dijo que tiene dos cuentas de nómina en Afirme Grupo Bancario y Banorte, sin detallar montos, y que su Afore está en Pensionissste, donde tampoco indicó el saldo.

López Obrador declaró que no tuvo ingresos por alguna actividad industrial, comercial y empresarial; por una actividad financiera; por prestar servicios profesionales, consultorías y asesorías, y por enajenación de bienes y otros ingresos.

En su declaración patrimonial del año pasado, el Presidente aseguró poseer en sus cuentas bancarias un total de 522 mil 828.

En la actual declaración patrimonial, López Obrador informó que su lugar de residencia se encuentra en Plaza de la Constitución sin número, en la Ciudad de México, y que no cuenta con ningún préstamo o comodato por terceros, ni tampoco tiene participaciones en empresas, sociedades o asociaciones en los últimos dos años.

Al igual que el Presidente, la mayoría de los secretarios y funcionarios de su gabinete han presentado esta declaración, la cual tienen hasta el 31 de julio para hacer pública, debido a que por la contingencia sanitaria del Covid-19 se amplió el plazo para cumplir con esta obligación.

El pasado 8 de junio, el Mandatario aseguró que presentaría su declaración, pero adelantó que no había adquirido ningún bien, puesto que no le interesa el dinero y nunca ha sido éste uno de sus propósitos en la vida.

“Acerca de bienes, no he adquirido nada, no tengo tampoco nada que me pertenezca, la casa de Palenque ya la entregué a mis hijos. Claro que mediante un procedimiento legal, en donde ellos puedan disponer de la casa cuando yo ya no esté”.