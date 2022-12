Premio Nacional de Salud recomienda no aplicarse la vacuna cubana Abdala por 5 razones

Francisco Moreno Sánchez, infectólogo y Premio Nacional de Salud 2020, recomendó no ponerse la vacuna cubana Abdala contra Covid-19 como refuerzo, por cinco razones.

A través de redes sociales, el médico especialista en Infectología del Centro Médico ABC señaló que “por congruencia” no se aplicaría la dosis cubana “y tampoco a mi familia”.

Las 5 razones del infectólogo

1.- Por congruencia: Una vacuna que no está aprobada por la Organización Panamericana de la Salud no tiene el sustento científico para recomendarla.

2.- Por fines políticos: “Ya no estamos en la etapa donde no había vacunas, eso ya pasó. Ahora sabemos que hay mejores vacunas, más actualizadas y simplemente se tomó la decisión de aplicar esta vacuna por fines políticos. La salud, seguridad y eficacia no importaron en la decisión”.



3.- “Un experimento con seres humanos”: “El estudio se realizó en una población que no recibió consentimiento informado. Es decir, no se les explicó de qué se trataba el estudio. Esto rompe con las normas básicas de bioética. Igual que lo que se hizo en la CDMX con la ivermectina”.

4.- “La vacuna Abdala contiene hidróxido de aluminio como adyuvante, lo que no se hace para otras vacunas contra Covid-19 ya que disminuye su eficacia”.

5.- “La vacuna originalmente consistió en 3 dosis de aplicación intramuscular y no se evaluó como refuerzo y menos contra las nuevas subvariantes, lo que sí ha ocurrido con otras vacunas”.

El Premio Nacional de Salud agregó que la pandemia en México “sigue siendo manejada sin el soporte científico”.



ed