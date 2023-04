C. David Aponte Hurtazo Director General Editorial Periódico El Universal

Presente

En relación con la información publicada en su prestigiado diario el pasado domingo 2 de abril, en la columna Gran Angular firmada por Raúl Rodríguez Cortés, esta alcaldía hace las siguientes precisiones y aclaraciones: 1.Al 29 de marzo de 2023, el C. Darío Villeda Rodríguez se encontraba activo, ocupando una plaza de honorarios adscrita a la Dirección General de Gobierno. El alta de dicho trabajador ocurrió con fecha de 1 de mayo de 2022. Por lo tanto, es falso que se tratara de un exempleado y que hubiera perdido su trabajo en la alcaldía, como se afirma en la nota y como se ha mencionado en diversos espacios.

2.La nota afirma que el 22 de marzo la alcaldía clausuró su negocio ambulante, lo cual es incorrecto. De acuerdo con la información que obra en esta alcaldía, el permiso le fue retirado por la anterior administración en septiembre de 2021, sin que el C. Darío Villeda presentara una nueva solicitud. Por otra parte, el retiro del puesto se realizó de manera voluntaria.

3.En lo que respecta a la obra del Presupuesto Participativo 2022, las y los vecinos de Zenón Delgado aprobaron el proyecto denominado “Rescate de Andador 1, Colonia Zenón Delgado, Alcaldía Álvaro Obregón C.P. 01220”, cuya conclusión se realizó mediante Acta Circunstanciada de Término de Trabajos del Proyecto. Cabe destacar que el acta circunstanciada de término de trabajos del proyecto de Presupuesto Participativo 2022, fue firmada por una persona distinta al C. Darío Villeda. En ese contexto, no tienen ningún sentido los señalamientos de que algún servidor público de esta administración haya presionado al C. Darío Villeda para que firmara.

4.Sobre el tema de las amenazas supuestamente hechas por la alcaldesa y por la directora General de Gobierno, categóricamente afirmamos que nunca fue amenazado. Desconocemos los motivos de su afirmación al igual que desconocemos los motivos que lo hayan llevado a tomar la decisión de terminar con su vida.

5.En lo que respecta al caso de Avenida de las Fuentes 245, se reitera la información proporcionada en respuesta a la nota del 5 de marzo, publicada en el mismo espacio: La obra inició en noviembre de 2020 y la Manifestación de Construcción se registró el 17 de diciembre de 2020. En la pasada administración. La manifestación tiene 3 años de vigencia y vence en diciembre de 2023. De acuerdo con la información que obra en el área correspondiente, el predio no cuenta con antecedentes que corroboren la existencia de 600 árboles dentro del predio. De haberlos habido, el particular estaba obligado a solicitar los permisos ante la SEDEMA para su derribo y contar con la documentación correspondiente. Sin embargo, nada de eso obra en el expediente. A este proyecto se le han realizado dos verificaciones sin que al momento se hayan encontrado elementos que supongan la violación de algún precepto normativo al que están obligados y que amerite alguna sanción.

6.El autor retoma y da por válida la información presentada en el programa de Youtube de Layda Sansores, misma que no tiene otro objetivo que especular y dañar la calidad moral de la alcaldesa, la alcaldía y los proveedores contratados, sin que haya aportado un sólo elemento que pueda suponer alguna irregularidad administrativa de este gobierno. Finalmente, hago de su conocimiento que por respeto a la familia, es que esta administración ha optado por no hacer comentarios sobre este tema. Reiteramos que desconocemos los motivos que lo hayan llevado a tomar esa decisión. Le solicito sea publicada esta nota conforme al Derecho de Réplica, en el mismo espacio de su prestigiado medio.

Sagrario Conde Valerio Coordinadora de Comunicación Social



