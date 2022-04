PRD advierte en San Lázaro que Morena pretende posponer discusión de reforma eléctrica

Existe un fuerte rumor respecto a que la bancada de Morena en la Cámara de Diputados pretende posponer la discusión de la reforma eléctrica, programada para este domingo, porque no pudo conseguir los 56 votos que le hacen falta para aprobarla, señaló el diputado federal perredista, Mauricio Prieto, quien se declaró listo para votar contra la también llamada Ley Bartlett.

El legislador llamó a Morena y sus a aliados a no seguir prolongando la agonía de dicha reforma, y desecharla para ingresar una nueva que sí beneficie a México y sus habitantes.

Hizo también un llamado al presidente de la Mesa Directiva, Sergio Gutiérrez Luna, a que cumpla con su responsabilidad y garantice el acceso de las y los diputados el domingo próximo, luego de exponer que desde las redes sociales-, Morena está convocando a sus seguidores para que vayan al recinto de San Lázaro en un intento por presionar e impedir el acceso a las y los legisladores de oposición.

No obstante, dijo que en lo que concierne al grupo parlamentario del PRD “ahí estaremos firmes, no tengo duda de que vamos a entrar y desechar la ley de Manuel Bartlett. Que las y los mexicanos sepan que no hemos cambiado nuestra posición: Votaremos en contra.

“Estamos totalmente firmes, comprometidos, vamos a votar convencidos de que no ayuda a las y los mexicanos, y estoy seguro de que el domingo la vamos a descartar para, en los días siguientes, presentar la que preparó Va por México”.

Precisó también que “nosotros estamos pidiendo que esa iniciativa se deseche y armar una en conjunto. No podemos estar sometidos a lo que diga el Ejecutivo, somos un poder par. El Legislativo tendrá que presentar una propuesta que resuelva las necesidades del país. El objetivo final es que la electricidad cueste menos a las y los mexicanos, y la que ellos presentaron no dice cómo van a lograrlo”.

En este sentido, el perredista recalcó que si bien existe un punto de coincidencia con Morena, PT y PVEM (que la energía sea un derecho humano), también es fundamental apoyar a los sectores más rezagados y vulnerables a través de energías limpias, baratas y renovables.

“Planteamos que se subsidie con 10 millones de paneles solares a igual número de jefas de familia que -según el INEGI- es la cifra de hogares encabezados por una mujer y, en este sentido, no estamos pidiendo tarifas bajas, sino que se les subsidie a la par de que cuidamos sus economías y el medio ambiente”, explicó.

Otro punto importante, agregó, es que ellos pretenden desaparecer la Comisión Reguladora de Energía, en tanto que nosotros estamos planteando que se eleve a rango constitucional. Son cosas de suma importancia y, al final de cuentas, ellos nos dicen a través de medios, que ya los integraron a la propuesta que el Ejecutivo presentó, lo cual es falso.

Refirió que la fracción perredista en la Cámara baja presentará denuncias respecto a lo que está sucediendo contra la diputada Edna Díaz con base en las agresiones de las que fue objeto.

“Es un doble discurso de Morena, ahí está en la propia cuenta de Twitter del presidente López Obrador que en 2019 recibió y agradeció las inversiones extranjeras en Tabasco, al dueño de esa empresa que tanto han criticado y es lamentable que cuando les conviene, está bien; y cuando no, descalifican a los demás”, expuso.

Agregó que, “los vemos muy desesperados porque no han podido, ni podrán cumplir al presidente. Y si están en la disposición de que salga una, desechemos esta y hagamos otra, no va a pasar nada; esperaremos unos días o meses; pero vamos a aprobar una enmienda que beneficie a todas y todos. Ojalá entiendan que no estamos en contra de reformar el tema en materia eléctrica, lo que estamos en contra es de esta iniciativa que le entregaría el sector entero a Manuel Bartlett”.



apr/rcr