PRD acusa a Claudia Sheinbaum de "delincuente electoral confesa"

Jesús Zambrano Grijalva, dirigente nacional del PRD, acusó que la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, "sigue recorriendo estados violando la ley e ignorando lo que las autoridades electorales ya determinaron a las corcholatas presidenciales" y la llamó "delincuente electoral confesa".



“La regenta Claudia Sheinbaum es una delincuente electoral confesa que reitera su conducta delictiva con las actividades que tuvo el fin de semana en Hidalgo y en Colima, dominada y arropada por la delincuencia que caracteriza a Morena.

“Si la jefa de Gobierno, al igual que el resto de las corcholatas, incluido el canciller Ebrard no acatan las medidas determinadas por el INE y el Tribunal, que haya sanciones severas, que no permitan que nada ni nadie burle la ley”, declaró Zambrano.



Además, el líder perredista indicó que la jefa de Gobierno viola la ley y promociona una reforma electoral retrógrada y regresiva, "con la que se busca el control absoluto de los órganos autónomos e instaurar una dictadura en nuestro país".



“Y nosotros en el PRD lo reiteramos y lo decimos claro, reformas dañinas y regresivas no van a pasar, no lo vamos a permitir, la vamos a echar para atrás como ocurrió con la reforma energética en la Cámara de Diputados”, advirtió.



Zambrano Grijalva insistió en que las autoridades electorales impongan sanciones apegados a derecho a quienes violen la ley con actos anticipados de precampaña y campaña.

También lee: "Por intervención de EU", AMLO declaró al Tren Maya como obra de seguridad nacional

Suscríbete aquí para recibir directo en tu correo nuestras newsletters sobre noticias del día, opinión, opciones para el fin de semana, Qatar 2022 y muchas opciones más.