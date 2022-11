¿Por qué no habrá "Mañanera" el 2 de noviembre?

El presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que mañana miércoles 2 de noviembre, Día de Muertos, no tendrá actividades, como la reunión del gabinete de seguridad ni la conferencia mañanera, porque viajará a natal Tabasco para visitar los panteones donde reposan familiares, pues manifestó “me sentiría mal si no voy”.

Desde el inicio de su gobierno, el Día de Muertos es uno de los pocos días que el presidente López Obrador suspende en su totalidad sus actividades para visitar los panteones en Villahermosa, Tabasco donde reposan su primer esposa Rocío Beltrán, así como sus padres Andrés López Ramón y Manuela Obrador González, y su hermano José Ramón.

En conferencia de prensa matutina, el jefe del Ejecutivo federal envió un abrazo para todos los mexicanos por estas fechas, pues manifestó que son “días muy especiales para el pueblo de México”.

“Hoy empieza la ceremonia, el recordar a nuestro difuntos, el día 1 (de noviembre) de acuerdo a la tradición es el Día de los difuntos niños y niñas y mañana de los adultos, de los mayores. Vamos a estar hoy trabajando y mañana ya no vamos a tener actividad, no vamos a tener la reunión de seguridad ni conferencia.



AMLO acudirá a Tabasco por Día de Muertos

“¿Va a ir a Tabasco?”, se le preguntó en Palacio Nacional.

“Voy a ir a Tabasco y a Palenque”.

¿Sale hoy?”, se le insistió.

“Sí, porque es una tradición y no me sentiría bien si no voy. Un abrazo a todos los mexicanos porque hoy y mañana son días muy especiales para nosotros, para el pueblo mexicano”, respondió.

