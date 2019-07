Por “no portarse bien”, los despidos de conductores de pipas: AMLO

CDMX.- Por “actos de indisciplina”, no llegar a tiempo, faltas y “no portarse bien”, el gobierno federal cesó a un pequeño de conductores de pipas de la SEDENA que trabajaban en el Plan DNIII para trasladar combustible, aseguró el presidente Andrés Manuel López Obrador.

Durante su conferencia de prensa mañera, en Palacio Nacional, el presidente López Obrador fue cuestionado luego de que exchoferes de pipas se quejaron en Atención Ciudadana de Presidencia de que fueron despedidos y que su lugar sería ocupado por militares.

El presidente Andrés Manuel López Obrador recordó que se contrataron más de 600 operadores de pipas para evitar el desabasto en la estrategia en contra el combate al robo de combustible (huachicol).

“La información que tengo es que no se portaron bien. Es así, no se han portado bien, y es todos a portarnos mal o todos a portarnos bien, hay una canción de Calle 13… Pues por actos de indisciplina, no llegaban a tiempo, no cumplían, faltaban y otras cosas, no todos hablo de un grupo”.

Señaló que se les liquidó de acuerdo con la ley, porque su gobierno podemos permitir que haya irresponsabilidad en el traslado de combustible y si desean acudir a otras instancias jurídicas están en su derecho.

“No es cierto que se vaya a sustituir por militares, es que un grupo de conductores no cumplió con su responsabilidad, y por ello de conformidad con la ley se tomó la decisión de liquidarlos”, dijo.