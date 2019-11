Monreal: tanto interés en la CNDH “hasta me suena a metálico”

Tanto interés en la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) "hasta me suena a metálico", dijo el coordinador de Morena en el Senado, Ricardo Monreal Ávila.

En la víspera de que Rosario Piedra Ibarra asuma funciones de presidenta de la CNDH, cargo al que llega antecedida de renuncias de consejeros honorarios del organismo, y de un proceso de selección denunciado como fraudulento por parte de la oposición en el Senado, Monreal sostuvo que la elección de la ombudsperson es firme, inobjetable y contundente.

En conferencia de prensa señaló que tanto interés en la CNDH, "me suena a que hay intereses profundos, en la comisión, económicos, políticos, de complicidad".

La renuncia de integrantes del Consejo Consultivo las calificó como "natural" y aunque lo hayan hecho en protesta, "me parece sano, porque hay que darle una sacudida a la comisión".

Dijo que la semana próxima, el Senado emitirá la convocatoria para la elección de nuevos consejeros y aseguró que en la sociedad "hay muchos más (perfiles) valiosos, que quieran aportar experiencias y conocimientos".

"Nadie es indispensable en la construcción de un Estado nuevo", refirió.

Sugirió que los altos funcionarios, como los consejeros, también renuncien voluntariamente para permitir la renovación de la CNDH.

Ofreció la reconciliación a las bancadas senatoriales por el choque que tuvieron en la sesión de elección de Piedra Ibarra.

Justificó la postura de la bancada de Morena, que plantea la remoción de la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, Kenia López Rabadán, "en reciprocidad" por los choques que hubo en la elección de titular de la CNDH.

Agregó que "hay que serenar los ánimos", y su posición es de llamar a la reconciliación y no a profundizar la confrontación".

Como coordinador, pidió a los integrantes de su grupo "enfriarnos, no tomar una situación personal".

Con mayoría, Morena puede remover de la posición a la panista López Rabadán, "pero yo creo que hay que actuar prudente, no bajo la misma violencia con la que ellos actuaron".

Señaló que "la prudencia aconseja que abramos un compás, una tregua, un proceso de reconciliación".

"Yo tiendo mi mano a todos los grupos parlamentarios para decir reencontrémonos, démosle vuelta a la página, tratemos de continuar reconstruyendo la agenda legislativa por México", indicó.

Muy fuerte oposición

Ricardo Monreal Ávila afirmó que "es muy fuerte la oposición contra Rosario (Piedra Ibarra), una mujer honesta, incorruptible, que proviene de la lucha social, de las víctimas de manera indirecta".

"Algo va a pasar; tiene que desnudar todo lo que estaba pasando ahí", señaló.

Expresó que "pareciera que hay temor de que se sepa todo lo que había adentro", de un organismo que en casi 30 años ha sido ocupado por un mismo grupo.

"A lo mejor no hay nada, pero a mí me hace pensar que no es sólo el proceso (de elección de titular), es que no quieren que llegue otra persona distinta a lo que había.

"Querían un cómplice más para seguir tapando, y ahora que llega una persona distinta, que no pertenece a ese grupo, me ha parecido desmesurada la confrontación contra ella", apuntó.

La titularidad de Rosario Piedra Ibarra, sostuvo, es legítima, y "la perversidad, la mentira y la maniobra tarde que temprano se acaba".

