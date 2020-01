Rosario Piedra: no dejar hablar a Muñoz Ledo fue decisión democrática

La titular de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), Rosario Piedra, indicó que la decisión de no permitir que el diputado Porfirio Muñoz Ledo mostrara un video durante su informe en la Cámara de Diputados, fue tomada de manera democrática.

Explicó que previo a rendir su informe, el diputado Muñoz Ledo se acercó a comentarle que le mostraría un video relacionado con el enfrentamiento que sostuvieron elementos de la Guardia Nacional con migrantes que ingresaron a México el pasado 20 de enero por la frontera con Guatemala.

“Le dije que yo no tomaba las decisiones en la Permanente ni en ninguna otra instancia, somos un organismo autónomo y que lo consultara con la Presidenta y se puso a votación de una forma democrática y se le dijo que no”, detalló la ombudsman nacional.

En entrevista, luego de sostener una reunión con diputados integrantes de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara Baja en las oficinas de la CNDH en el centro Histórico, Rosario Piedra afirmó que acordó con Muñoz Ledo agendar una cita para ver juntos el video.

También lee: Morena "censura" a Muñoz Ledo y no le permite hablar en tribuna

“Yo le reiteré al diputado que estamos en la mejor disposición de verlo aquí, agendar cita para ver el video, que por eso no hay problema, para saber de qué se trata porque cuando él me estaba mencionando lo del video no pude saber de qué se trataba”, precisó.

Durante la reunión que la ombudsperson sostuvo este jueves con diputados de la Comisión de Derechos Humanos, la diputada morenista Lorena Villavicencio consideró indignante el trato que se dio a Muñoz Ledo y aprovechó para requerir a Rosario Piedra a fijar postura con relación al tema de los migrantes.

“Me parece realmente indignante el trato que se le dio ayer al compañero Porfirio Muñoz Ledo de no permitirle el uso de la palabra cuando quería hacer una intervención en un tema que me parece fundamental y en el que tenemos que fijar una postura clara, no solamente usted como titular de la Comisión Nacional de Derechos Humanos sino nosotros como integrantes de la Comisión de Derechos Humanos en la Cámara de Diputados en torno al tema de las personas que están siendo discriminadas en el mundo que son los migrantes”, dijo.

En el marco de la reunión, la CNDH informó que mantiene permanentemente visitadores en la frontera sur de México para brindar acompañamiento a los migrantes y exhortó a las autoridades de seguridad federal, estatal y municipales a evitar cometer actos de violación a los derechos humanos.

MAOT