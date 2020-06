Respalda AMLO proyecciones de López-Gatell

Aunque tocó madera cinco veces, porque no desea que se aumente el número de fallecidos por Covid-19, el Presidente Andrés Manuel López Obrador respaldó las proyecciones del subsecretario Hugo López-Gatell de que podría llegar hasta 35 mil decesos en México por el nuevo virus.

“Si él sostiene eso, claro que yo lo apoyo, claro que no deseo que haya tantos fallecidos toco madera (mientras golpea el atril con la mano), pero ellos son los responsables y son expertos”.

En su conferencia de prensa, en la 30 Zona Militar de Villahermosa, el titular del Ejecutivo recordó que para enfrentar la pandemia del coronavirus su gobierno decidió apegarse a las recomendaciones de expertos, médicos y científicos.

“Nos apegamos a lo que ellos van definiendo, tanto el doctor Alcocer como el doctor Hugo López-Gatell.

Incluso defendió al subsecretario de Salud al señalar que era un exceso del PAN el haber solicitado a la ONU que el epidemiólogo no forme de un grupo de expertos de la OMS que analizarán la pandemia.

“Un exceso del PAN mandar un oficio, pero no de una cuartilla sino de siete hojas para que reconsideraran y no aceptaran al doctor Hugo López Gatell como asesor de la OMS, imagínense eso, es mezquindad, eso no se hace, es de mal gusto, es falta de urbanidad política”, aseguró.

cg