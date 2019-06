Plantea AMLO reunión con Trump en septiembre 

El presidente Andrés Manuel López Obrador planteó reunirse con el presidente Donald Trump en septiembre y aseguró que México no interviene en la política interna de otros países.

Cuestionado en la conferencia mañanera sobre si sería conveniente reunirse con Trump en vísperas de la contienda electoral de Estados Unidos, el presidente López Obrador aseguró que no se pide rechazar la invitación.

"Nosotros no podemos rechazar una invitación a entrevistarnos con un gobernante de cualquier país no lo considero eso adecuado, no tiene que ver con la urbanidad política, con los buenos modales, con la diplomacia, estamos dispuestos a dialogar", expresó.

Planteó que sería conveniente reunirse con su homólogo estadounidense el 7 de septiembre para evaluar los avances del Plan Migratorio.

"Nos gustaría tener ese encuentro pero yo no fijo la agenda del presidente, es un gobierno soberano ellos tendrían que tomar en cuenta sus tiempos, mi recomendación respetuosa es que fuera en septiembre para evaluar esta primera etapa del plan migratorio" enfatizó.

López Obrador aseguró que seguirá buscando "una buena relación" con el Presidente Trump "quienes no están de acuerdo con eso, que vayan comprendiendo que por nosotros no va a quedar, nosotros no vamos a faltar el respeto a nadie para que de esa manera nos respeten", subrayó.