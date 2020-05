Pide AMLO retirar campaña publicitaria por tono autoritario

El presidente Andrés Manuel López Obrador reprobó y pidió el retiro la campaña de comunicación “Quédate en casa y quédate vivo” por su tono autoritario y de miedo que lanzaron en la Ciudad de México un grupo de creativos en publicidad para quienes no dimensionan el peligro de la pandemia del coronavirus.



“No creo necesaria la campaña que se dio a conocer, para pedir que la gente no salga y se quede en su casas, pero con un tono demasiado autoritario y además infundiendo miedo, tratando a los ciudadanos como si no fuesen responsables, y que están participando conscientemente y evitando salir de sus casa”.

En su conferencia de prensa en Palacio Nacional, el titular del Ejecutivo dijo que de manera respetuosa él no avalaba esa campaña, porque no es partidario del autoritarismo, “pero creo que es más que autoritaria, no quiero calificarla, pero si hay termino pera eso”.

“Ojalá y la retiren, que confiemos en la gente, en la madurez de los ciudadanos, que van a seguir quedándose en casa, atentos y cumpliendo las recomendaciones”.

El Presidente dijo que vivimos en una democracia, no en una dictadura y sus gobierno no acepta los afanes ni el comportamiento dictatorial.

“Nosotros desde el principio (de la pandemia) decidimos garantizar las libertades, y apostar a la gente, que es apostar a la democracia, y hemos salido adelante de esa forma, sin apostar a medias autoritarias y así vamos a continuar; tenemos a pesar de los pesares, porque duele la hospitalización y la pérdida de vidas humanas, resultados favorables sí se compara con lo que ha sucedido en otros países. No al autoritarismo, libertades plenas y confianza a la gente”.

