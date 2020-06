Pide AMLO no "ensaraparse"; es legítimo ser opositor, dice

Luego de que diversos sectores rechazaron formar parte de un Bloque Opositor Amplio (BOA) contra el presidente Andrés Manuel López Obrador, el titular del Ejecutivo aseguró que en democracia es legítimo ser oposición por lo que les pidió no esconderse.

“Entonces ahora es no nos escondamos, es legítimo ser opositor y estar en contra del gobierno y de la transformación y del cambio de política económica, todo eso es normal en una democracia”.

En su conferencia de prensa, en Palacio Nacional, el Presidente dijo que ayer dio a conocer el documento y que eso no afecta en nada, “el que no tiene injerencia en ese asunto ¿qué le preocupa?”

“Yo tengo que estar informando a la gente y es muy conveniente que en la democracia se actúe con transparencia, no tirar la piedra y esconder la mano, lo que no debe de existir es la hipocresía. Como se van a ensarapar, se van a poner caretas y máscaras y van a aparentar algo que no lo son, van a decir que son liberales o conservadores, cuando no lo son. Fuera máscaras, además no tiene nada de malo”.

Recordó que recientemente dirigente del PAN, Marko Cortés, en una declaración expresaba y es legítimo que va a luchar para que Morena no tenga mayoría en la Cámara de Diputados y poder dar marcha atrás a todas las reformas que su gobierno impulsado.

“No quieren que esté en la Constitución la prohibición de condonación de impuestos, que en la se ponga que la corrupción es delito grave, es legítimo, que no se ensarapen, que den la cara, que expliquen porque se opusieron a la reforma del artículo 4, porque votan en contra y se quedan callados y no quieren que se sepa, esa hipocresía ya no”.

En el caso de los “intelectuales orgánicos”, el Mandatario dijo que no le afectan que lo insulten.

El presidente rechazó que su gobierno espíe a sus opositores, porque esa práctica se acabó y recordó que no es el tiempo de Genaro García Luna, ex secretario de Seguridad del ex presidente Felipe Calderón.

“Me llega el documento lo veo y yo ya sé que tienen ellos un propósito que es combatirnos políticamente y que si se agrupan y se ponen de acuerdo, y además lo expresan”.

cg