PAN y Morena chocan en Senado por plan de negocios de Pemex

El senador Damián Zepeda (PAN), señaló que el plan de negocios de Pemex, “va a caer mal”, pues da la impresión de que “no va dar certeza económica” a la empresa del Estado, por lo que es posible que haya una calificación a la baja.

“Me parece a mí que es el corazón de la disputa, de lo que ha pasado últimamente; creo que aquí vemos un ejemplo más de lo que decía el secretario Urzúa, de que no se hacen las evaluaciones, digamos, técnicas de manera adecuada y me parece muy delicado. Yo espero que puedan corregir a tiempo. Creo que las crisis son también oportunidades y debería el presidente de escuchar”, externó.

Zepeda Vidales dijo que se están tomando decisiones partiendo de “dogmas”, y no con estudios, lo que los lleva a tener un enfoque equivocado, porque de entrada están apostando todo el recurso disponible a un proyecto (refinería Dos Bocas) que no tiene sentido, que te están diciendo los expertos que te va a costar el doble lo que tú crees y que no se puede hacer en el tiempo que tú crees.

En contraparte, el senador de Morena, Salomón Jara, sostuvo que el plan de negocios, ofrece certidumbre sobre el futuro de la empresa más productiva del estado mexicano y ello debe aumentar la confianza de los mercados financieros en la solidez de la economía de nuestro país.

“Revertir la pronunciada caída en la producción de petróleo crudo y gas no será sencillo, pero con la reducción a la carga fiscal que durante sexenios sangró a la empresa e inversión suficiente para exploración y extracción, en tres años los resultados estarán a la vista en mayores ingresos y reservas probadas”, resaltó.