Ojalá la FGR apresurara el caso Lozoya, dice AMLO

Luego de que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) confirmara que el exsecretario de Hacienda Luis Videgaray es investigado a raíz de la denuncia que en contra suya formuló Emilio Lozoya, el presidente Andrés Manuel López Obrador recordó que es la Fiscalía General de la República (FGR) la que encabeza las investigaciones, y aprovechó para pedirle a ésta mayor celeridad en el caso, pues señaló que debe aplicarse el principio de justicia expedita.

En conferencia de prensa, el titular del Ejecutivo federal manifestó que tiene que haber coordinación entre la FGR y la UIF, pues no se puede actuar por separado en este tipo de casos.

“Nosotros hemos decidido apoyar la autonomía de la fiscalía. Ellos son los que se hacen cargo de las investigaciones, no el Poder Ejecutivo. Sólo que la fiscalía solicite a la UIF información se puede hacer la investigación y proporcionar esa información a la fiscalía.

“No podemos nosotros como Ejecutivo, como Poder Ejecutivo, no puede Inteligencia Financiera estar investigando si no existe una solicitud de la fiscalía o un acto notorio de corrupción denunciado que requiera saber sobre el manejo del dinero, darle seguimiento al dinero en el sistema financiero”, dijo.

El miércoles pasado, Santiago Nieto, titular de la UIF, informó que Luis Videgaray Caso, extitular de Hacienda en el sexenio de Enrique Peña Nieto, es investigado a raíz de la denuncia que en contra suya formuló el exdirector de Pemex Emilio Lozoya Austin, y anunció que la UIF esperará si la Fiscalía General de la República presenta “algún requerimiento, en particular sobre el señor Videgaray”, en el caso de la llamada Estafa maestra.

En Palacio Nacional, el Mandatario indicó que le gustaría que la fiscalía fuera más rápido en las investigaciones del caso y que se aplicara el principio de justicia expedita para que no se acumulen casos.

“Lo único que yo quisiera, como cualquier otro ciudadano, es que se aplicara el principio de justicia rápida, expedita, que no se acumulen los casos y que no sólo sea de consumo publicitario o propagandístico, sino que no haya espectacularidad, como era antes, de que ahí van a ocho columnas: ‘Se investiga y se le encontraron tantas residencias y departamentos en el extranjero, y está por salir la orden de aprehensión’, y ya ese tipo de acusaciones de tipo político, y más ahora que vienen las elecciones, hay que cuidar todo eso.

“Para evitar que todo se quede en escándalo político, lo que hay que hacer es darle celeridad, o sea, que rápido la fiscalía, esto lo digo con todo respeto, pues ya desahogue todos esos casos”, dijo.

Sin embargo, el presidente López Obrador reconoció que estas investigaciones requieren tiempo para integrar debidamente las averiguaciones, pues señaló que si éstas están mal integradas se corre el riesgo de que sean rechazadas por el Ministerio Público.

“Pero entiendo también que ellos requieren tiempo porque están integrando las averiguaciones y están haciendo un buen trabajo, eso es lo que yo pienso. Porque, si no, cuando soliciten una orden de aprehensión de parte de un juez, puede que el juez rechace la solicitud del Ministerio Público por no estar debidamente integrado el expediente; o sea, lleva tiempo, porque tienen que reunir pruebas, tienen que escuchar a testigos, tienen que llamar a comparecer a involucrados.

“En fin, es un proceso. Ojalá y no se tarden tanto”, agregó.