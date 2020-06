No soy ningún barbero, pero Cuitláhuac García es un buen gobernador: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que no es “barbero” y “mucho menos lambiscón”, pero reiteró -como lo mencionó por la mañana- que Cuitláhuac García es un buen gobernador porque tiene convicciones y es honesto, algo que, indicó, hacía falta en esta entidad “porque se padeció de gobernadores mediocres y ladrones”.

“Esta mañana lo dije, y no soy barbero, mucho menos lambiscón, pero no me gusta decir lo que no pienso, siempre digo lo que pienso, y Cuitláhuac García es un buen gobernador, un gobernador con convicciones y sobre todo, con algo que hacía falta en Veracruz: un gobernador honesto, porque aquí en nuestro estado se padeció de gobernadores mediocres y ladrones, pero ahora es distinto”.

En un evento donde supervisó el avance del programa “Sembrando Vida” en esta comunidad, el titular del Ejecutivo federal indicó que poco a poco se entenderá que la mayor riqueza del pueblo mexicano es la honestidad de su pueblo.

“Porque no había nada más que dañara a México que la deshonestidad, que la corrupción política, por eso padecmos de la paradoja de ser un país rico con pueblo pobre. Es lo mismo Veracruz, que es un estado rico con pueblo pobre por la corrupcion, porque nada más llegaban a saaquear, a robar, no atendían las demandas del pueblo, solo cuando había elecciones repartían migajas, frijol con gorgojo, que no se nos olvide eso”, dijo.

cg