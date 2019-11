"No soy chayotero", dice periodista que aduló a AMLO

En la conferencia mañanera, el periodista Bernabé Adame de la página Pasión México expresó su admiración al presidente Andrés Manuel López Obrador por la valentía que ha demostrado para enfrentar a todos lo poderes fácticos y políticos, también le reiteró que está con él “sin condiciones”. Estos comentarios le valieron diversos comentarios en las redes sociales, algunos dicen que es la nueva competencia de #LordMolécula.

En entrevista con EL UNIVERSAL, el periodista Bernabé Adame nos comenta los motivos por los que expresó su admiración por el presidente Andrés Manuel López Obrador.

Bernabe Adame se define como periodista empírico con al menos treinta años en el oficio, ya que desde ese tiempo daba clases de la materia en Cuernavaca, Morelos. En 2007, interrumpió sus labores periodísticas por los peligros que representa el oficio, “dejé el periodismo por los peligros que tiene un periodista crítico de uno que no es chayotero, de los periodistas que no son los oficiales al sistema, para ellos, es muy peligrosa la vida”.

Desde octubre de 2017, Bernabe Adame tiene un canal de noticias en YouTube el cual lleva su nombre, así como una página de Facebook de nombre “Pasión México” en donde ejerce su vocación. En las portadas de ambos canales aparece una imagen de él y del presidente Andrés Manuel López Obrador.

Su simpatía por el mandatario se hizo más evidente al expresarle en conferencia matutina su admiración por su valentía, que según Bernabe Adame, ha mostrado. Al cuestionarle esa sensación por Obrador el periodista no duda al decir que fue con total intensión, “ lo hice porque fueron sentimientos y pensamientos que nacieron de mí, de mi estudio, de la meditación, del análisis y del corazón”.

En la conferencia, el periodista le dijo a López Obrador que en sus transmisiones su lema es: “Con la 4T, con México sin condiciones y como lo que más defiende a México que a la 4T, es AMLO, así lo llamamos, estamos con AMLO sin condiciones, porque con condiciones hasta el piloto de Aeroméxico, con condiciones El Reforma que usted los mencionó ayer, Televisa, TV Azteca, Milenio, Fórmula y muchos más, con condiciones todo el mundo lo apoyaría”.

Al preguntarle al periodista sobre las condiciones de las que habló no titubea al explicarlas, “me refiero que con condiciones cualquiera está, por ejemplo Loret de Mola si le ofrecen los chayotes que siempre le ofrecían pues va a estar con Andrés Manuel como lo estaba con Enrique Peña Nieto, como estaban con todos los que les daban tantísimo y tantísimo dinero. Hoy habló Andrés Manuel López Obrador que eran 30 mil millones de pesos lo que se gastaban en publicidad. Todo el mundo se guía con condiciones, nuestra única condición es México”.

El periodista explica su perspectiva de chayote, “normalmente lo que nosotros manejábamos como chayotero eran noticias“espinosas”. Los chayotes son aquellos que reciben dinero por publicar lo que tienen que publicar. Otras cuestiones en las cuales estoy en total desacuerdo es que dicen que el periodismo es estar en contra del poder, perdón, ¿en contra del poder que ayuda al pueblo? ¿en contra del poder que te está ayudando a hacer un México mejor?”.

Bernabe Adame menciona que no siempre fue simpatizante de López Obrador, “ yo no inicié a favor de AMLO, yo inicié en contra del sistema, en contra de Enrique Peña Nieto que se robo las elecciones en el Estado de México, en contra del sistema tan corrupto que estábamos viviendo, después del temblor del 19 de septiembre del 2017 al ver como se robaron lo apoyos, por eso comencé a trasmitir, éso me hizo meter el alma, el corazón, me volví un patriota”.

Hoy, para Bernabe Adame la situación es diferente, “yo no apoyo líderes, yo no apoyo personas, yo lo que quería era terminar con el sistema corrupto y lo logramos con AMLO. Es una persona que se ha ganado mi respeto, mi admiración y mi cariño por su profundo amor a México, también, por hacer un mundo más parejo”.

