Morena va por reducir periodo de magistrados del Tribunal Electoral

El grupo parlamentario de Morena en el Senado presentó una iniciativa para modificar la Ley Orgánica del Poder Judicial, y así modificar el tiempo del encargo de cuatro de los siete magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).

La propuesta realizada por el senador Rubén Rocha, y que lleve el acompañamiento de Germán Martínez y Cruz Pérez Cuellar, establece que los siete magistrados de la Sala Superior electos por el Senado, el 20 de octubre de 2016 y cuyo mandato inició el 4 de noviembre del mismo año, desempeñarán su encargo en los términos siguientes:

“Los dos magistrados electos originalmente para el periodo comprendido del 4 de noviembre de 2016 al 31 de octubre de 2019, deberán concluir su encargo en esta fecha. Los dos magistrados electos originalmente para el periodo comprendido del 4 de noviembre de 2016 al 31 de octubre de 2022, deberán concluir su encargo en esta fecha y, los tres magistrados restantes, ejercerán su encargo del 4 de noviembre de 2016 al 31 de octubre de 2025”.

En conferencia, el senador Rubén Rocha dijo que propone restituirle el orden jurídico original a la temporalidad de los nombramientos de los magistrados de la Sala Superior, para garantizar con mayor medida, los principios de abstracción, generalidad y permanencia de la ley.

Esto, a razón de que en el 2016, un grupo de senadores presentaron ante el una iniciativa que reformó el decreto, y amplió el periodo de nombramiento de cuatro de los siete magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral.

“Exactamente la propuesta pretende volver a la forma original, y va en el sentido de que los primeros dos terminen el 31 de octubre de este año, los siguientes dos el 31 de octubre de 2022, y los otros se mantienen hasta el 2025”, precisó.

Germán Martínez indicó que la reforma busca evitar un privilegio creado, por lo que el mensaje es que no se ve a gobernador a modo, tratándose de quién se trate, sea Porfirio Muñoz Ledo, Jaime Bonilla o los magistrados.

“Nosotros buscamos corregir un ejercicio indebido, no es una ocurrencia que trata de poner orden, porque no podemos regalar plazos de autoridad, regalarle periodos a nadie, eso es lo que da desconfianza. Nosotros estamos tratando de arreglar una herencia que no se debió dar desde nuestro punto de vista”, añadió.

La propuesta que afectaría a los magistrados José Luis Vargas e Indalfer Infante, quienes se separarían del cargo el 31 de octubre próximo, fue enviada a las comisiones de Gobernación y Estudios Legislativos.

La reforma de 2016, amplió el periodo de cuatros magistrados; dos de ellos, de octubre 2019 a 2023; los otros dos, de octubre de 2022 a 2024.