Morena: exige investigar compra de diputados para el PT

La diputada federal de Morena, Lorena Villavicencio, pidió acreditar e investigar las acusaciones del coordinador del PES, Jorge Argüelles, en contra de su homólogo del PT, Reginaldo Sandoval, de compra de diputados federales en 5 millones de pesos y candidaturas para que se sumen a su bancada.

En un posicionamiento, Lorena Villavicencio dijo que no se deben aceptar esas prácticas para ningún partido, incluyendo el PT.

"Entiendo qué hay algunas acusaciones de compra de diputados, las cuales deben ser acreditadas y, en su caso, investigadas, no debemos aceptar esas prácticas para ningún partido, incluyendo el nuestro", aseguró Villavicencio.

También opinó sobre el debate que hay actualmente de quién debe presidir la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, y dijo que le corresponde a la tercera fuerza parlamentaria en orden decreciente, y cuestionó a partir de qué momento se debe considerar esa tercera fuerza.

Pues recordó que actualmente el PRI es la tercera fuerza, pero recordó que Morena en estos momentos preside la Junta de Coordinación Política pese a que originalmente, cuando inició la 64 Legislatura, este instituto político no tenía los 251 diputados federales para ser la mayoría absoluta.

Precisó que muchos diputados del PT y del Partido Verde decidieron mudarse voluntariamente a Morena, como fue su caso, pues Lorena Villavicencio llegó bajo las siglas del PT.

Dijo que está es una práctica recurrente en el Congreso de la Unión y los congresos locales, y respondió que se debe esperar para definir quién debe presidir la Cámara, y dijo que las prácticas migratorias de diputados pueden ser cuestionadas, pero son legales.

"Si queda el PRI o el PT ambos tienen la gran responsabilidad de buscar una persona que tenga la capacidad de conducir con responsabilidad institucional inherente a este importante cargo y darle condiciones a la Cámara de Diputados para que rescate su papel de Poder del Estado, haciendo valer sus atribuciones constitucionales, darle gobernabilidad y cohesión a un órgano legislativo que no delibera, ni discrepa, ni respeta a sus minorías y que no acaba de abrir sus puertas a la ciudadanía para que no solo opine, sino incida en las iniciativas.

"Necesitamos una persona que asuma las riendas de una Cámara que ha cedido sus facultades, sin capacidad de interlocución real con el presidente, de poder a poder", sentenció la legisladora morenista.

Dijo que están frente a la discusión de un Presupuesto que debe solventar los huecos del desempleo, la inseguridad y la profunda desigualdad que dejará como saldo la pandemia.

"Por ello, es importante tener una persona competente, con experiencia, credibilidad, incluyente y vocación democrática al frente de la Cámara de Diputados", explicó.

Este sábado, EL UNIVERSAL publicó una entrevista con el coordinador de la bancada del Partido Encuentro Social (PES), Jorge Arturo Argüelles Victorero, donde reveló que su homólogo del PT, Reginaldo Sandoval está "comprando" legisladores para rebasar al PRI y aspirar a presidir la Cámara de Diputados en el Tercer Año de la 64 Legislatura y aseguró que hasta están ofreciendo 5 millones de pesos y candidaturas a cambio de cambiarse a esa bancada.

Argüelles dijo que el PT busca presidir la Cámara de Diputados por una ambición política, de poder y hasta económica y lo están haciendo dañando y desvalijando a su fracción y dijo que Reginaldo Sandoval está encabezando una andanada corrupta para comprar legisladores de manera vulgar, corriente y con el tacto político de un elefante.

“Ellos buscan hacerse de la Mesa por ambición política y por ambición de poder y hasta por ambición económica, el PT no está obedeciendo el mandato expresado en las urnas y lo que están haciendo es un fraude al pueblo y lo están haciendo dañando a mi grupo parlamentario, están intentando desvalijar a mi fracción de manera poco correcta. Reginaldo Sandoval ha encabezado una andanada corrupta para comprar diputados y para ofrecerles posiciones y candidaturas que no les va a poder cumplir, están engañando a las diputadas y diputados para sumarse a su grupo parlamentario, pero lo están haciendo de manera muy vulgar, muy corriente con el tacto político de un elefante”, aseguró el legislador de Encuentro Social.

