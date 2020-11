Morena busca aval de militancia para ir a 2021 en alianza

Mario Delgado, presidente nacional de Morena, informó que durante la sesión extraordinaria del Consejo Nacional del partido se acordó llevar a cabo mesas de trabajo con militantes y simpatizantes en el país para recoger su opinión respecto a las propuestas de alianzas para el proceso electoral del próximo año.

En un comunicado, el líder nacional morenista informó que por esta decisión el Consejo Nacional se declaró en sesión permanente y señaló que las alianzas políticas que tendrá Morena podrán realizarse de forma total o parcial, con uno o más partidos afines a la Cuarta Transformación que encabeza el presidente Andrés Manuel López Obrador.

Delgado Carrillo detalló que en próximos días el consejo se volverá a reunir “para tomar una decisión respecto a la ruta que tomará el partido para garantizar la mayoría en la Cámara de Diputados y conquistar nuevos espacios”.

Puntualizó que las coaliciones deberán llevarse a cabo con aquellos partidos que a lo largo de los años han apoyado con hechos el proyecto del presidente López Obrador y que se comprometan a seguirlo haciendo, y aseguró que estas alianzas deberán de definirse con base en el diálogo con la militancia, así como “en los contextos federal y locales”.

Rechazan unirse al PVEM



Sin embargo, el sábado pasado por la noche, previamente a la reunión del consejo, Citlalli Hernández, secretaria general de Morena, dio a conocer que la militancia en San Luis Potosí y en Guerrero no quieren hacer alianza con el Partido Verde Ecologista de México (PVEM).

“Queremos ir en alianza con partidos cercanos a la 4T y para ello se hicieron consultas con órganos internos del partido: comités estatales y posibles aspirantes. En el caso de San Luis Potosí, la militancia defendió la no alianza con el Partido Verde”, comentó.

Citlalli Hernández destacó que los distintos actores morenistas, particularmente en San Luis Potosí, no se quieren acercar a personajes como Ricardo Gallardo, quien ha sido designado por el PVEM como candidato a la gubernatura.

“El consenso de los actores de San Luis Potosí es no ir en alianza con el PVEM y mucho menos acercar a personajes como Gallardo, que es un personaje con antecedente criminal y con un historial negativo”, mencionó.

Hernández indicó que Morena bien puede ir en lo individual a competir, por lo que pidió no subestimar la fuerza que tiene el partido.

“Estamos a la altura de que el viejo régimen esté muriendo lentamente, con sus resistencias, se ha descarado. Hay descarados que están uniéndose porque creen que así van a detener la transformación.

“Una definición clara del Consejo Nacional de Morena será que no queremos alianzas con ningún actor del viejo régimen, con ningún actor de la vieja política, con mala imagen, mala fama o con antecedentes de corrupción.

“Se ha descarado el PRIANPRD. Siempre dijimos que eran lo mismo, y que están creyendo que uniéndose van a poder detener la transformación”, abundó.

La dirigente morenista subrayó que el partido necesita ser lo más congruente posible con su discurso, además de fortalecer su autoridad moral y es necesario, añadió, mandar el mensaje de que es un partido diferente “al viejo régimen”.

“Morena necesita fortalecer su autoridad moral, necesitamos mandar el mensaje a la ciudadana de que somos diferentes, de que estamos experimentando, lo cual no es nada fácil, y no es inmediato la construcción de una nueva manera de hacer política, y en ese sentido necesitamos ser los más congruente posible y tomar las definiciones éticas más firmes para no perder, ganando”, agregó.