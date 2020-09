Mi gobierno jamás censurará ni reprimirá a algún medio: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que en su gobierno está garantizada la libertad de expresión y prensa, porque jamás habrá de censurar, agredir o reprimir a ningún medio de comunicación, al existir la libre manifestación de ideas.

“Cuando Juan Francisco Ealy Ortiz —Presidente Ejecutivo y del Consejo de Administración de EL UNIVERSAL— dice que va a defender la libertad de expresión, está en su derecho de hacerlo, pero creo que es de las pocas veces que con tanta pasión se manifiesta, y está en su derecho. Nosotros no vamos nunca a agredir ni a censurar, mucho menos a reprimir a los medios de información”.

Tras recibir el reconocimiento de la World Future Society (WFS) Capítulo Mexicano, Ealy Ortiz señaló que el país enfrenta una despiadada pandemia, así como niveles incontenibles de violencia, profundas divisiones, una de las peores crisis económicas y grados de intolerancia que han hecho creer que es un delito decir la verdad.

“Después de medio siglo de trayectoria me siento con las fuerzas y la pasión suficientes para pelear de nuevo por un futuro de libertades para México, donde todos tengamos derecho a decir lo que creemos sin ser perseguidos o atacados por ello”, señaló el Licenciado Ealy Ortiz.

En su conferencia de prensa matutina en Palacio Nacional, el Titular del Ejecutivo respondió que es falso que esté bajo amenaza la libertad de expresión.

“Es una falsedad, ni siquiera en eso hay honestidad intelectual. Decir que no hay libertad de expresión, que no se garantiza la libertad de prensa o que está amenazada, lo acaba de decir el director fundador de EL UNIVERSAL, y que va él a defender la libertad de prensa, la libertad de expresión”.

El Mandatario federal afirmó que históricamente nunca se había atacado tanto, desde el tiempo del presidente Francisco I. Madero, a un mandatario como ahora se hace.

“Y nunca se había garantizado a plenitud la libertad de expresión; nunca va a haber censura, ninguna represalia en contra de nadie, no se ha perseguido a nadie de los medios de información, como lo que pasaba anteriormente, lo que hicieron a Gutiérrez Vivó o a Carmen Aristegui”.

El presidente López Obrador dijo que, por convicción, nunca jamás su administración limitará la libertad de expresión ni ninguna de las libertades.

El Presidente de México presentó un análisis de información de columnas y artículos de ocho diarios nacionales, entre ellos EL UNIVERSAL, en cuyas conclusiones, refirió, más de 66% son opiniones críticas a su gobierno.

No obstante, el Titular del Ejecutivo federal explicó que la asignación de publicidad gubernamental está totalmente desligada de la línea editorial de los medios de comunicación.

Por la tarde, en un videomensaje que difundió en sus redes sociales, López Obrador insistió en que está garantizada la libertad de expresión y que si hay voces que dicen lo contrario es porque se está transformando la vida pública del país.

“Me llena y es un timbre de orgullo lo que está sucediendo en nuestro país, no soy masoquista y, aclaro, cuando se transforma, como decía el liberal Ponciano Arriaga: ‘Entre más me golpean, más digno me siento’”.

El Presidente acusó que si los medios reaccionan de esa manera es porque su administración va hacia adelante, es decir, se va transformado al país.