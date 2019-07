Lorenzo Córdova llama a garantizar pluralidad en el país

[email protected]

El consejero presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), Lorenzo Córdova Vianello, advirtió que “en una democracia en la que existen excluidos” no se puede considerar auténtico dicho régimen.

Por eso pidió garantizar la pluralidad y respetar las diferencias, pues “en una democracia en la que las diferencias no se respetan, no se toleran, no se convive pacíficamente, no estamos, por mucho que se hable, en una democracia.

“Confío en que seguiremos defendiendo las diferencias, el derecho a ser diferente que enriquece la democracia, el disenso que enriquece la convivencia y al pluralismo para asegurar que la democracia tenga futuro”, dijo.

Así, en el marco de la reforma electoral que se discute en la Cámara de Diputados, Córdova Vianello expuso que no se ha propuesto, por ejemplo, elevar a rango de ley la obligación de los partidos a postular candidaturas indígenas de diputados en al menos en 13 distritos federales, lo que se logró en las pasadas elecciones gracias a lineamientos del INE, recordó.

“Parecería que las preocupaciones oscilan más bien en una tendencia que no está poniendo en el centro de la discusión la esencia de la democracia, que es el respeto a la diversidad, la tolerancia y las garantías para que la pluralidad política, social, ideológica esté garantizada en este país”.

Un derecho fundamental en democracia “es poder pensar distinto sin que eso tenga ningún tipo de consecuencia, ni jurídica ni política, ni social”, y por eso, dijo, el avance democrático estuvo marcado por el establecimiento de cuotas y luego paridad para integrar a mujeres, o cuotas indígenas.

Otro ejemplo, comentó, es la representación proporcional en el Congreso, y todos esos espacios pidió defenderlos para que “mayorías y minorías puedan participar en la acción de gobierno”.

Córdova encabezó ayer la presentación del protocolo para garantizar el derecho a la no discriminación por identidad y expresión de género de las personas que laboran en el INE, esto en el marco del Día Internacional del Orgullo LGBTTTI, celebrado el pasado 28 de junio.

Ahí, ante el presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, Luis Raúl González Pérez, y la consejera Dania Ravel —quien presentó el protocolo—, Lorenzo Córdova insistió en que la democracia no es completa, si prevalece la exclusión.