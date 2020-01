Beatriz Gutiérrez Müller, esposa del Presidente, Andrés Manuel López Obrador, reveló cuánto gana como académica de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP).

La escritora explicó que "un ciudadano en extremo curioso" solicitó al Instituto Nacional de Transparencia (carta adjunta: http://bit.ly/Carta_INAI) información relativa a su empleo.

"Hoy he remitido los datos solicitados a la misma (datos solicitados: http://bit.ly/CartaINAIBUAP). Lo he hecho no solo porque creo que la ley debe cumplirse sino por una convicción personal: la transparencia es pilar de una nación democrática. Y como yo laboro en una institución de educación superior que se mantiene con recursos públicos —federales y estatales—, no tengo ningún inconveniente en compartir su contenido", escribió Gutiérrez Müller.

La esposa de AMLO contó que entró a la BUAP como docente en el 2015. En ese primer año "mi sueldo lo pagó Conacyt a la BUAP (así está en el Reglamento) y como la casa de estudios decidió contratarme, ésta me pagó los siguientes cuatro".

"La Ley Orgánica de la universidad da el derecho a los PTC de concursar por una plaza definitiva al cumplirse el quinto año de permanencia en la institución; esto es, podemos aspirar a tener certeza contractual. Así que, como cada año, cuando la BUAP abrió la convocatoria «Concurso de Evaluación Curricular 2019» me inscribí, luego de cubrir el principal requisito: antigüedad de cinco años reglamentarios", indicó.

La esposa de AMLO utilizó sus redes sociales para realizar la explicación, en la que contó que "después de examinar nuestros expedientes, 171 académicos obtuvimos nuestro «contrato definitivo». Me colocaron en el nivel A por lo que mi sueldo neto mensual es de $16,822.00 (unos 860 dólares)".

Pero dijo que el Sistema Nacional de Investigadores (SNI) le otorga un estímulo mensual de 10,000 (unos 530 dólares) durante tres años en el nivel Candidato (su nivel actual).

"Y cada tres años debemos ser evaluados; si el investigador no alcanza estándares internacionales, pierde la distinción y, por tanto, ese ingreso pecuniario", abundó Beatriz Gutiérrez.

La escritora e investigadora afirmó que quien pidió dichos datos al INAI seguramente es alguien "que codicia mi fracaso (¿o el de mi esposo?) o que nace a la luz de la tiniebla de quien se frota las manos pensando: “ya la cachamos, es aviadora”, lo cual rechazó.

