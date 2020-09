Ciro Murayama niega presiones de la 4T para negar registro a México Libre

El consero del Instituto Nacional Electoral (INE), Ciro Murayama, negó que hubiera presiones por parte del gobierno federal que encabeza Andrés Manuel López Obrador, para que México Libre no recibiera el registro como partido político.

Luego de una votación de siete sufragios en contra por cuatro a favor, los consejeros del INE negaron el registro de México Libre, organización liderada por el expresidente Felipe Calderón y la excandidata presidencial Margarita Zavala, como partido político de cara a las elecciones de 2021.

Ante las crecientes críticas que el exmandatario ha hecho a través de su cuenta de Twitter, antes y tras la votación, los consejeros han utilizado el mismo medio para aclarar las especulaciones sobre la decisión, en las que además se menciona un supuesto financiamiento ilegal por parte de la organización.

En este sentido, Murayama ponderó la autonomía que tiene el instituto electoral frente al gobierno federal, y aseguró que él no recibió presiones por partes de éste.

"Nadie me presionó, menos del gobierno. Ni lo intentan, pues no me dejo influenciar. Voté en libertad", afirmó.

Además, agregó que él fue uno de los siete votos en contra que hubo hacia México Libre y, de paso, dijo también haber votado en contra del Partido Encuentro Solidario (PES) "por convicción propia", aunque esta organización sí obtuvo el visto bueno de los consejeros.

