Bajo Reserva Exprés. Los ausentes en la Caravana

CDMX.- Los integrantes de la Caravana por la Justicia y la Paz se tomaron un tiempo en su recorrido para pasar por el Senado y entablar una conversación con senadores, aunque con ellos al Senado de la República la mayoría parlamentaria: Morena, PT y PES, no estuvieron para recibirlos.

Los únicos que arribaron a la recepción fueron Xóchitl Gálvez (PAN), Claudia Ruiz Massieu (PRI), Patricia Mercado (MC), Dante Delgado (MC), Miguel Ángel Mancera (PRD) y Emilio Álvarez Icaza (independiente).

El desdén de los senadores de la 4T, nos hacen ver, se suma a la decisión del presidente Andrés Manuel López Obrador de no recibirlos en Palacio Nacional, para , dijo, no hacer parte de in “show”.

Será que para los legisladores la caravana también les parece un show.