Arturo Herrera “macanea” bolas rápidas de diputados

Arturo Herrera, llegó temprano a la Cámara de Diputados para comparecer y poder ser ratificado como secretario de Hacienda, y así evitar perder por “forfeit” o “default” ante los legisladores.

El sucesor de Carlos Urzúa se refugió en las oficinas del coordinador de Morena, Mario Delgado donde saludó a algunos diputados y se tomó fotografías. Arturo Herrera, fiel a su estilo, en su hombro derecho cargaba su tradicional mochila gris; en su brazo izquierdo, su reloj digital negro, y su anillo de casado en el dedo anular de la misma mano.

Venía preparado para todo. Fue acompañado y respaldado por muchos legisladores de Morena hasta el Salón Protocolo de la Cámara de Diputados. Mario Delgado, mánager del rebaño morenista encabezaba a su novena hasta el terreno de juego donde se desarrollaría el encuentro.

Aquel “martes negro”, cuando lo nombraron y su rostro no reflejaba alegría de llegar al cargo, había quedado atrás. Hoy estuvo atento a las bolas rápidas y lentas que le lanzaron los diputados de oposición.

Arturo Herrera tuvo una buena práctica de bateo, a pesar del entorno global, en el que se asoma una recesión, a Pemex le han bajado la calificación, se presentó un nuevo plan de negocios para la Empresa Productiva del Estado, en resumen los indicadores no alientan un buen futuro para la economía mexicana.

Entre las bolas rápidas que recibió Herrera están: ¿Los estados y municipios deben cobrar de nuevo la tenencia?, ¿De dónde van a salir recursos para refinanciar Pemex? y ¿Si le sabrá decir “no” a AMLO?

Herrera se apoderó de la caja de bateo, volteaba para un lado y para el otro, y fue respondiendo con buenos swings completos cada una de las bolas que le lanzaban. No se ponía nervioso, contestaba las que estaban en la zona de strike, pero las que estaban fuera de la zona, simplemente las dejaba pasar como si los estados y municipios deben volver a cobrar la tenencia vehicular.

Quien fuera subsecretario de Hacienda “macaneaba” bien, como dice su jefe el presidente, Andrés Manuel López Obrador a la oposición.

Se le notaba tranquilo, sereno, no se exaltaba. Le iba bien. Los partidos de oposición le daban el beneficio de la duda, pero hicieron notar la incertidumbre económica en la que se encuentra nuestro país.

La primera curva fue: “Usted debe tener la capacidad de, en algunas ocasiones, decirle no al presidente cuando sus mandatos entren en contradicción con postulados de la ciencia económica, y cuando sea necesario, que le explique al presidente y le diga ‘no’”, cuestionó el perredista Antonio Ortega.

El siguiente lanzamiento fue una recta “¿Tiene realmente viabilidad el plan de negocios de Pemex, no se están inyectando nuevos recursos en una estrategia equivocada, y de dónde saldrán los millones de dólares que prometió el presidente?”, también cuestionó el priísta Pedro Pablo Treviño.

El tercer lanzamiento fue un screwball que le lanzó el panista Carlos Alberto Valenzuela, al cuestionarle qué tanta libertad y autonomía tendrá, pues recordaron cuando el titular del Ejecutivo dijo que lo iba a convencer en el tema de la construcción de la refinería de Dos Bocas.

“Lo que sí cuestionamos en Acción Nacional será su libertad, su autonomía y su carácter para la toma de decisiones que esperemos que en esta ocasión el presidente sí le pueda hacer caso. Doctor Herrera, cuenta y se ha ganado el respeto del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. El voto se lo ganará con la comparecencia del día de hoy”, exclamó el panista.

Herrera tuvo muy buena vista, hubo un sector del respetable que lo reprobó con sus cuestionamientos, pero no lo poncharon, ni bateó de cuadrangular, más bien alcanzó a batear un “texas” por detrás de la segunda almohadilla y se alcanzó a embasar para continuar en el diamante al ser ratificado como secretario de Hacienda.

“Estoy aquí porque vengo con el mayor ánimo de contribuir al desarrollo de mi país, esta es una tarea no menor, este nombramiento que me ha hecho el Presidente y que ustedes tienen en sus manos ratificar, o no, es probablemente la mayor responsabilidad a la que yo podría aspirar en mi vida profesional, lo estoy tomando como un gran compromiso y le estoy exigiendo a mi equipo que nos aseguremos, que por encima de todo primero ponemos el interés de la nación”, finalizó el próximo encargado de las finanzas públicas del país.

rmlgv