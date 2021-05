Arraigo da oportunidad de ampliar indagatoria: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que ayer, tras haber sido liberado del penal de Almoloya de Juárez, Héctor El Güero Palma, uno de los fundadores del Cártel de Sinaloa, fue arraigado por la Fiscalía General de la República (FGR), la cual encontró una denuncia no aclarada en su contra.

Señaló que este arraigo da oportunidad a que otras naciones puedan informar si hay algún proceso de extradición pendiente y que otras autoridades den a conocer si existe alguna acusación pendiente en su contra.

“Se venció el periodo del juez y, al parecer, la fiscalía encontró alguna denuncia no aclarada y solicitó al Poder Judicial un tiempo de arraigo para que se ventile todo este asunto. Da tiempo también para que autoridades de otros países puedan informar si no hay procesos de extradición y todas las autoridades puedan informar si no hay carpetas de investigación pendientes”.

En conferencia de prensa, en el Salón Tesorería de Palacio Nacional, el Mandatario reiteró que si no hay acusaciones pendientes, el Poder Judicial le deberá otorgar la libertad como dicta la ley.

“Si pasa ese tiempo y no hay ninguna acusación pendiente, entonces sí se procedería, porque esto es un mandato de ley a otorgarle la libertad, pero si hay, si existe algo pendiente, no se podría otorgar la libertad, el Poder Judicial tendría que atender este asunto. Ya está en manos de la Fiscalía General de la República”, agregó.

El pasado lunes, el Presidente acusó que la orden de liberar a El Güero Palma no fue la más adecuada y que se trató de un sabadazo, por lo que anunció que su gobierno ya analiza enviar una reforma para evitar que estos asuntos se lleven a cabo en fines de semana y en días inhábiles.

“Esta decisión del Poder Judicial no es lo más adecuado. No se puede emitir una orden para liberar a un recluso acusado de delincuencia organizada un sábado en la madrugada, eso coloquialmente se conoce como sabadazo, y luego, de manera terminante, ordenar que se le liberara en la noche, y todavía hasta ayer otra orden para liberarlo a las 4:00 de la tarde. Es hasta después de ese último requerimiento que se logró la ampliación de un plazo de 48 horas.

“He dado instrucciones a la secretaria de Gobernación, la licenciada Olga Sánchez Cordero, para que se analice la conveniencia de llevar a cabo una reforma en las leyes correspondientes para que asuntos de esta naturaleza no se traten en días inhábiles, que no sean los sábados y los domingos”, dijo.

Aseguró que no busca limitar las libertades e incumplir con lo que establecen las leyes, sino que busca que se actúe con transparencia absoluta, y cuidar el prestigio y dignidad del Estado mexicano.

El Mandatario federal manifestó que si se hubiera liberado a El Güero Palma el pasado sábado habría dado espacio a sospechas hacia su gobierno y se hubieran desatado burlas y memes en contra de su administración.