Anuncia "Alito" un PRI crítico y combativo en el Congreso

Reunido con senadores priistas, el presidente del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, previno al gobierno federal que el Congreso de la Unión "debe esperar de nosotros un partido opositor firme, crítico, combativo y constructivo".

Este lunes, en la sede senatorial de Xicoténcatl, en el Centro Histórico de la Ciudad de México, Moreno Cárdenas inauguró los trabajos de la reunión plenaria de senadores del PRI, bajo la coordinación de Miguel Ángel Osorio Chong, quien hizo hincapié en que el nuevo jerarca priista cuenta con el apoyo de la bancada y explicó que cada decisión la resuelven con el método del diálogo, y que "no realizan acuerdos externos".

Por su parte, el coordinador de los diputados federales priistas, René Juárez Cisneros, participó en la reunión inaugural y refrendó la disposición de su fracción parlamentaria en la Cámara Baja de trabajar en unidad con sus compañeros senadores en los temas de la agenda legislativa.

Los legisladores del PRI en su reunión plenaria abordarán diversos temas, todavía este martes, sin la participación de autoridades del gobierno federal, como lo realizaron en el sexenio pasado que estaban en el poder.



Moreno Cárdenas dijo que ambas bancadas en el Congreso de la Unión "confeccionarán una agenda legislativa moderna, de vanguardia y progresista, encabezada por los temas de la inseguridad, falta de crecimiento y la pérdida de empleo".

El coordinador Osorio Chong señaló la mecánica de trabajo de los senadores priistas en la actual 64 Legislatura, en la toma de acuerdos:

"Aquí todo se comenta, todo se dialoga, aquí no se toma ninguna decisión si no está platicada, si no está bien dirigida", por el grupo.

En ese sentido, "no hay ningún acuerdo externo; todos son a partir del diálogo, de la cercanía, de la confianza, y por supuesto esto se tiene que hacer con nuestra dirigencia (partidaria)".

Los priistas, en reuniones de trabajo privadas, analizaron el acontecer del PRI en la cuarta transformación, en una reunión con el presidente de Consukta Mitofsky, Roy Campos, y que fue conducida por el senador Jorge Carlos Ramírez Marín.

Revisaron la dinámica de los medios de comunicación, con exposiciones en materia de medición de audiencias, con Luis Mercader Martínez; el quehacer de influencers, youtubers y conferencistas, que comentó Ophelia Pastrana Ardila, y atendieorn los puntos de vista del especialista en comunicación social José Careño Carlón.

Los senadores comieron con el escritor Francisco Martín Moreno, quien compartió su visión de la cuarta transformación, y recibieron planteamientos de estrategia y agenda legislativa que presentaron Fernando Lerdo de Tejada y Eduardo Escobedo.

Este martes, los senadores priistas conocerán el panorama económico y financiero de los analistas Carlos Capristrán y Luis Madrazo Lajous; tratarán las relaciones con Estados Unidos, que les expondrán Luis de la Calle, Gerónimo Gutiérrez y Carlos Heredia.