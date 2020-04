Analiza AMLO cambiar "Mañaneras" a videoconferencias

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que sí se complica la emergencia sanitaria por el coronavirus y por motivos de prevención podría cambiar al formato de su conferencia a videoconferencias, pero por lo pronto seguirán siendo presenciales.

“Pero yo ya le tengo cariño a las mañaneras, ya me acostumbré”, dijo el mandatario quien señaló que si hay complicaciones al igual que la secretaria de Gobernación Olga Sánchez Cordero o la Jefe de Gobierno, Claudia Sheinbaum, podría usar el formato de videoconferencias para seguir informando a los ciudadanos.

“Aquí la regla es no pasar de 50, esa es la regla y sana distancia, y cuidarnos. Ya nuestros compañeros de más edad ya no asisten, hacen bien en cuidarse”.

“Yo me cuido y estoy bien de salud, muy bien, me tomo mis pastillas. Es que -ustedes saben-a mí me dio un infarto y a partir de entonces yo tengo tratamiento médico… pero estoy muy bien, no tengo un problema de salud, bueno, soy hipertenso controlado y como me mantengo también ejercitado porque camino, aún aquí, estoy caminando y hago ejercicio”.

El mandatario señaló que sus “diálogos circulares” pueden seguir así si nos cuidamos. “Y si vemos que no debe de seguirse haciendo la conferencia de esta manera, lo que podemos hacer es reducir el número o rotarnos, ayuden ustedes a ver las opciones, las alternativas”.

