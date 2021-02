AMLO y el PAN chocan por García Cabeza de Vaca

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que en el caso de la solicitud de desafuero en contra del gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, su gobierno no persigue a nadie, pero aclaró: “Tampoco somos tapadera”.

Alejandro Gertz Manero, fiscal General de la República (FGR), rechazó que este asunto sea una venganza política, por lo que garantizó que habrá total transparencia.

En la conferencia de prensa mañanera, el Jefe del Ejecutivo federal indicó que la instrucción que tienen los servidores públicos es que, si hay una denuncia por corrupción, no se tape a nadie, sea quien sea.

“Con el asunto del gobernador de Tamaulipas, yo ahí quiero dejar de manifiesto que nosotros no perseguimos a nadie, no es mi fuerte la venganza, pero también debe saberse o recuerdo que he dicho que no somos tapadera de nadie.

“La instrucción que tienen los servidores públicos es que, si hay una denuncia por corrupción, que no se tape nada, sea quien sea, y que se envíe de inmediato esa información a la fiscalía, que es la encargada de investigar y de atender estos asuntos”, dijo.

El fiscal Gertz Manero detalló que este asunto no es una venganza política y pidió tranquilidad: “El procedimiento que se está siguiendo en el caso de esta persona tiene una ventaja muy grande, que es su claridad. Nosotros lo estamos presentando ante el Congreso con todas las pruebas para ver si existe la procedibilidad correspondiente.

“Todo el Congreso, los partidos políticos, los diputados, van a tener acceso a ese procedimiento para conocer si existe un absoluto y total apego a la justicia y al procedimiento penal en ese caso, junto con las pruebas que se están aportando. Entonces, no va a haber ninguna falta de transparencia, no podrá darse ningún caso de que esto sea una venganza o alguna cosa de tipo político”, insistió.

Gertz Manero garantizó que el juicio contra el gobernador de Tamaulipas será público y se presentarán todas las pruebas de aquellos que denunciaron.

“Prácticamente el juicio va a ser público ante el Congreso, con todas las pruebas de quienes denunciaron, lo que se hizo en el procedimiento de investigación y lo que se le propone a la Cámara de Diputados, es decir, nos estamos sometiendo a todos los legisladores de todos los partidos para que analicen ese caso y lo puedan tratar con toda transparencia, porque si no, no va a haber claridad.

“Así que pueden estar tranquilos de que esto va a tener una visión clarísima de las pruebas y de los elementos que hay al respecto”, dijo.

Al preguntarle con cuál cártel de las drogas se vincula al gobernador tamaulipeco, Gertz Manero informó que no podía dar detalles del expediente, pues indicó que éste ya estaba en manos del Congreso de la Unión y exhortó a respetar su autonomía y no hacer tareas litigiosas de un asunto tan delicado.

Pidió a la prensa y a la sociedad esperar al análisis que hagan los legisladores de la solicitud de desafuero contra el mandatario fronterizo, pues serán ellos quienes determinarán si es procedente o no.

“A partir de este momento ese expediente está en manos del Congreso de la Unión. Nosotros tenemos que respetar su autonomía, tenemos que respetar sus criterios y no empezar a hacer tareas litigiosas en un asunto que es tan delicado”, comentó el fiscal.