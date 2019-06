AMLO: actos de ilegalidad son canalizados a Fiscalía General

[email protected]

Luego de que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda (SHCP) recibió información de Estados Unidos de movimientos bancarios en el extranjero del ministro Eduardo Medina Mora, el presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que cualquier acto de ilegalidad o corrupción que llegue a las manos de su gobierno será canalizado a la Fiscalía General de las República (FGR).

“Lo que signifique un presunto acto de ilegalidad o de corrupción, que llegue a nuestras manos o que nos enteremos, es canalizado a la fiscalía [FGR], porque no somos cómplices, encubridores. Esa es una regla”, respondió al ser cuestionado sobre los últimos informes que ha recibido del caso de movimientos millonarios en cuentas extranjeras del ministro.

Comentó que por el debido proceso no puede ahondar más en el tema: “Eso va a corresponder en su momento a la fiscalía general”.

Resaltó que así actuará su gobierno en todos los casos para combatir la corrupción: “Dije muchas veces que no me interesaba el cargo, que luchaba por principios o ideales, lo que me importa es la transformación de México.

“Creen que lo voy a [dejar] pasar, para hacer lo mismo e irme a la historia, como se han ido otros, pero al basurero de la historia. No voy a fallarle al pueblo, se tienen que dar los cambios”, enfatizó.

Libertad de prensa. El mandatario conmemoró el Día de la Libertad de Prensa con la develación de una placa en memoria del periodista revolucionario Paulino Martínez.

En la Plaza de Santo Domingo, junto a la esposa del Presidente, Beatriz Gutiérrez Müller; dirigentes del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), y funcionarios federales, la bisnieta de Paulino Martínez, Laura Hernández Martínez, detalló pasajes de la historia del periodista revolucionario, quien dedicó su vida al derrocamiento del autoritarismo hasta que el 13 de diciembre de 1914 desapareció.

López Obrador anunció que pedirá al presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, y al fiscal General de la República, Alejandro Gertz Manero, que agilicen la investigación del incendio de la Guardería ABC en Hermosillo.

En conferencia matutina en Palacio Nacional mencionó que se reunió ayer con los padres de familia de los niños y los bebés que perdieron la vida en el siniestro, con quienes se comprometió a hacer este llamado respetuoso a la FGR y a la SCJN.

“Me comprometí con ellos a que voy a hacer un llamado respetuoso al fiscal general [Gertz Manero] y al presidente de la Corte para que, con apego a la ley, se pueda llevar a cabo la investigación o lo que falta de analizar y, sobre todo, que no haya impunidad”, expresó.

También, el Jefe del Ejecutivo federal acordó con los padres de los infantes fallecidos llevar a cabo una reunión en Hermosillo.