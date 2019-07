Algunas obras inconclusas quedarán en el "cementerio de la corrupción": AMLO

Cerritos, San Luis Potosí.- Al comprometerse a terminar el hospital de Río Verde, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que hará una selección de entre más de 300 obras que las pasadas administraciones dejaron inconclusas con el objeto de terminarlas y el resto “ni modo se quedarán en el cementerio de la corrupción”.

“No es para consolarles, pero hay 300 así, por todo el país, nos dejaron un tiradero de obras inconclusas, vamos a terminarlas, pero vamos a seleccionar cuáles, porque se hicieron muchas, por que hicieran falta, sino por el negocio, la corrupción y el contratismo, el moche".

“No es que todas las que están abandonadas, en construcción, todas las vamos a terminar, ¿porque le vamos a meter dinero bueno al malo?, tenemos que cuidar el presupuesto y ver donde, si terminamos y otras ni modo esas al cementerio de la corrupción ahí se van a quedar porque no vamos a seguir derrochando el presupuesto”.

Acompañado por el gobernador de San Luis Potosí, Juan Manuel Carreras (PRI), por el titular del IMSS, Zoé Robledo y el Secretario de Salud, Jorge Alcocer, el mandatario realizó un recorrido por la unidad médica rural de Cerritos un hospital del IMSS que atiende a 16 municipios del centro del estado.

Ahí ante médicos, doctoras, enfermeras y personal administrativo se refirió al conflicto con elementos de la Policía Federal que se negaban a formar parte de la Guardia Nacional, con el supuesto argumento de que perderían salario y prestaciones.

“Hemos enfrentado últimamente una rebelión de la Policia Federal, que supuestamente sería un gran conflicto, como no tienen razón, pues no se despide a nadie, no se les están quitando prestaciones, fue un asunto político pensar que podrían afectarnos, no duro, nada”.

Señaló que los federales tomaron carreteras y la misma gente que pasaba en los carros les decían “ya, dejen de estar... y se terminó porque la gente ya está muy participativa, muy consciente, no se puede manipular a nadie”.

En ese sentido el mandatorio destacó que goza con la crítica y los cuestionamientos a su gobierno.

“No tenemos que pensar todos de la misma manera, sería muy aburrida la vida si hubiese un pensamiento único, sería aburridísimo yo por eso hasta me da gozo el que haya crítica, que haya cuestionamientos, el que haya polémica, eso es importantísimo, en las dictaduras nadie habla, es engarrótese ahí, prohibido hablar, se protesta con los dientes apretados, en la democracia es la crítica, es la diversidad”.