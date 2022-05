El dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno, destacó la participación de los empresarios que “actúan de forma solidaria y responsable, que trabajan para apoyar la economía del país” en el marco de programa del presidente Andrés Manuel López Obrador contra la inflación.

En entrevista en el Foro en Defensa del INE, el dirigente priista fue cuestionado sobre el programa contra la inflación, del cual, sin comentar su contenido, se limitó a destacar la participación “del empresariado mexicano, quienes generan fuentes de empleo y certeza frente a un gobierno que ha sido una tragedia y una desgracia”.

Dijo que el gobierno de la 4T no tiene una visión de futuro y ha destrozado los apoyos a las medianas, pequeñas y micro empresas. Es responsabilidad de Morena y este gobierno que exista una inflación de casi el 8%, lo cual es lamentable, no hay empleo, no hay crecimiento económico y ello sumado a la crisis de inseguridad.

“Es una desgracia estos de Morena con más de 120 mil homicidios. Este gobierno se cae a pedazos”, concluyó.

Reitera rechazo a reforma electoral de AMLO

En tanto, el presidente nacional del PRI reiteró el rechazo de su partido hacia la reforma electoral del presidente López Obrador.

“No vamos a permitir que conviertan a México en una dictadura”, respondió al ser cuestionado sobre la iniciativa.

"La reforma electoral no va a pasar. No vamos a caer en distracciones”, subrayó.

