Piden a la Corte realizar estudio profundo e integral de acuerdo sobre las fuerzas armadas

A unas horas de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) debata la Controversia Constitucional que interpuso la expresidenta de la Cámara de Diputados, Laura Rojas contra el acuerdo que dispone de las Fuerzas Armadas para labores de seguridad pública, el Centro Prodh llamó a los ministros a no eludir que contraviene las obligaciones internacionales de México.

Para el Centro de Derechos Humanos “Miguel Agustín Pro Juárez”, el acuerdo emitido en mayo de 2020 por el presidente Andrés Manuel López Obrador, ordena una militarización que no es extraordinaria, no está debidamente regulada y no está fiscalizada.

Por ello, el Centro Prodh pidió a los ministros del máximo Tribunal del país realizar un estudio profundo e integral del tema, así como poner límites al proceso de profundización de la militarización que vive México.

“Llamamos a un estudio profundo e integral, que no soslaye que el Acuerdo contraviene las obligaciones internacionales de México porque ordena una militarización que no es extraordinaria, pues se prevé para todo el país y sin distingo de delitos o situaciones”.

“No está debidamente regulada, pues además de que el Acuerdo es breve, de solo 5 artículos, algunas de las normas que serían aplicables a este despliegue se encuentran impugnadas ante la propia Suprema Corte”.

“No está debidamente fiscalizada, pues no solo no se crean controles externos adicionales robustos, sino que se confía la supervisión a los órganos internos de control militares, que reiteradamente han mostrado parcialidad”.

“No es subordinada, pues los castrenses tendrán que ‘coordinarse’ mas no ‘subordinarse’ a las autoridades civiles. No es ‘complementaria’, pues las Fuerzas Armadas seguirán siendo los protagonistas centrales de la política de seguridad”, señaló el organismo defensor de derechos humanos.



