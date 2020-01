Piden a INE organizar elecciones en SNTE

La organización Maestros por México pedirá la intervención del Instituto Nacional Electoral (INE) para organizar el proceso interno de renovación de la dirigencia del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), y al presidente Andrés Manuel López Obrador que garantice un proceso equitativo para los que busquen participar.

En una carta que entregó al Ejecutivo y al titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP), Esteban Moctezuma, la organización afín a Elba Esther Gordillo demandó que la convocatoria se medie entre los tres grupos del sindicato que buscan participar en el proceso: la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), Maestros por México y la corriente institucional encabezada por el actual dirigente, Alfonso Cepeda.

“Solicitamos al gobierno que se renueve, primero, la dirigencia nacional del sindicato, a través de una convocatoria acordada por todas las fuerzas internas de la organización, y que cuente con un sistema de participación equitativo para todas las planillas que quieran contender.

“Pedimos también, a las y los titulares de las secretarías de Gobernación, Educación y del Trabajo, que se garantice que la actual dirigencia no pueda ejercer presupuestos de manera indebida durante los meses previos a la elección, que sería a partir de que se emita la convocatoria hasta terminar el proceso”, señaló Maestros por México en un documento que entregó a la Presidencia y del cual hasta el momento no han obtenido respuesta.

También solicitó al INE que colabore en el proceso para elaborar y publicar la convocatoria para renovar el Comité Ejecutivo Nacional y que supervise la modificación del estatuto del sindicato para que se armonice con la nueva reforma laboral, además de que se establezca una mesa deliberativa en la que participen todos los interesados.

El próximo año se realizarán los procesos para renovar comités ejecutivos seccionales en 17 estados.

A partir de la reforma laboral y de la entrada en vigor del T-MEC, las diferentes corrientes del sindicato esperan participar en los procesos y disputarle la dirigencia a Cepeda Salas, quien cumplió un año al frente de la Secretaría General, luego de la renuncia de Juan Díaz de la Torre.

Entre estos grupos, los más visibles son la CNTE y Maestros por México, que busca regresar el control del sindicato a Elba Esther Gordillo y encumbrar a uno de sus principales colaboradores: Rafael Ochoa Guzmán, a través de Redes Sociales Progresistas (RSP), organización que se perfila para ser partido político.

En entrevista con EL UNIVERSAL, Alberto Hernández Meneses, integrante de la Mesa Directiva nacional de Maestros por México, explicó que su exigencia de modificar el estatuto del sindicato responde a los compromisos que el país asumió luego de firmar el T-MEC.

“[Pedimos] que los procesos selectivos se lleven a cabo a través del voto secreto, universal y directo.

“México tiene compromisos internacionales de democratizar a los sindicatos. Ya está en la ley laboral, los únicos que se resisten son los espurios que están allá disfrutando nuestras cuotas.

“No estamos planteando que el gobierno lo resuelva, sino que se cumpla por la ley y que primero se haga la elección del Comité Ejecutivo Nacional y después los procesos seccionales”, explicó.

El pasado 18 de diciembre, Gordillo Morales publicó un video en el cual anunció que a partir de 2020 habría cambios en el SNTE. Sobre este anuncio, Hernández Meneses comentó que Maestros por México buscará participar en los procesos internos del sindicato, y dijo que existen las condiciones para que éstos ocurran en 2020.

Sin embargo, demandó que haya transparencia en el SNTE, puesto que no se han hecho públicos los cambios al reglamento de elecciones que aprobó en meses pasados la organización laboral. De esta manera, más actores podrán conocer las reglas y participar abiertamente en los procesos internos.

“La ley dice que los cambios los tienen que conocer los trabajadores. No sabemos qué dice ese famoso reglamento, no se sabe en qué consiste. Lo elaboró la cúpula del SNTE, que son 300 personas. ¿Por qué no lo dan a conocer y por qué no lo publican?

“Estamos convencidos de que en 2020 se tienen que dar las elecciones, porque así lo dice la ley”.