Pide Ejecutivo a adversarios no meterse con su familia

El presidente Andrés Manuel López Obrador pidió a sus adversarios políticos que no se metan con su esposa, la doctora Beatriz Gutiérrez Müller, ni con su hijo menor, Jesús Ernesto.

“Es conmigo, no con ellos”, mencionó el Mandatario al defender a su pareja de las críticas que ha recibido por sus comentarios en redes sociales, como Twitter.

“Mi esposa no va a ser candidata a nada ni es primera dama, es una mujer independiente y con criterio. Lo que ella expresa es lo que piensa, y yo no censuro, no limito su libertad, porque la han emprendido en contra de ella y de mi hijo”, dijo.

Recientemente, Gutiérrez Müller ofreció disculpas luego de responder a un usuario de Twitter, quien la cuestionó sobre la atención a niños con cáncer.

López Obrador señaló que dirigir mensajes en su contra se está convirtiendo en una actividad lucrativa, por lo que sus adversarios “deberían cooperar” con una parte de esos recursos en una obra social.

“Lo he dicho: algunos columnistas recibían hasta un millón de pesos. Ahora que se vayan preparando, porque estoy buscando la manera que cooperen.

“El atacarme es para ellos una empresa lucrativa, ¿cuánto les dan por hacerlo? Ganan por eso, deberían de cooperar por algo”, abundó.

Transparencia

El Jefe del Ejecutivo federal consideró que es lamentable que se destinen recursos a la transparencia, porque, externó, no hay resultados ni beneficios para el pueblo de México, situación que “es muy lamentable”.

Aseguró que no desaparecerá el Sistema Nacional Anticorrupción (SNA) ni el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai); sin embargo, insistió en que deben funcionar de mejor forma y sobre todo deben ajustar su presupuesto público.

Viaje a EU

Por otro lado, el Presidente aseveró que en su visita de la próxima semana a Washington para reunirse con su homólogo estadounidense, Donald Trump, se va con la frente en alto, y reiteró que si como protocolo es necesario realizarse un test de coronavirus, lo hará porque no tiene nada que ocultar.

“En el tema del Covid-19, ¿le habían pedido a su staff más cercano que se realizara algunas pruebas?, ¿es real o la Casa Blanco no ha solicitado esto?”, se le preguntó.

“Todavía se está viendo y analizando el tema, pero todo sin ningún problema, no tenemos nada que ocultar y vamos con la frente en alto como representante de un gran pueblo“, contestó el Mandatario federal.

Además, informó que aún no sabe dónde se hospedará, porque la Casa Blair, residencia oficial para los invitados del presidente de Estados Unidos, está en reparación, por lo que podría quedarse en casas de amigos que tiene en aquel territorio o incluso en la sede de la embajada de México en ese país.

“Ofrecieron pagarnos el hospedaje en un hotel. Estoy pensando dónde me voy a quedar”, declaró.